Plutonio de un satélite accidentado en los años 60 permanece en Madagascar

EE UU lanzó el satélite SNAP-9A (del inglés System Auxiliary Nuclear Power) al espacio en 1964, pero no consiguió alcanzar su órbita y se desintegró a nivel estratosférico. El combustible de este satélite era esencialmente plutonio-238 (238Pu), un isótopo radiactivo con una vida media de e 87,7 años destinado al sistema de generación de energía de la nave, que empleaba un generador termoeléctrico nuclear o de radioisótopos.

Desde entonces, como consecuencia del accidente, se ha detectado el 238Pu liberado en diferentes compartimentos ambientales, fundamentalmente del Hemisferio Sur. Sin embargo, no se había caracterizado antes el plutonio presente en Madagascar, que sería la región más impactada, dado que el satélite se desintegró sobre sus coordenadas (aproximadamente 18°S, 47°E).

Ahora investigadores del Centro Nacional del Aceleradores (CNA, en Sevilla) han medido la composición isotópica del plutonio (mediante el estudio de cocientes de otros dos isótopos, 240Pu/239Pu) en una turba de Madagascar. Así han o, ya que permitiría obtener datos e información sobre la composición isotópica y cantidad de plutonio que se depositó en la zona de Madagascar.

La turba es un depósito de materia orgánica en descomposición. Se forma como resultado de la putrefacción y carbonificación parcial de la vegetación en el agua ácida de pantanos, marismas y humedales. El ritmo de crecimiento de una turba, en condiciones ideales, es muy constante, por lo que del estudio de los perfiles de concentración de determinados radionúclidos puede obtenerse información sobre las fuentes existentes y su evolución temporal.

A través del estudio de un testigo de turba de esa región, se ha podido identificar la señal temporal asociada a ese accidente nuclear, caracterizada por un cociente Pu-240/Pu-239 inferior al esperado para el fondo asociado al fallout o polvillo radiactivo de las pruebas nucleares atmosféricas de los años 60.

Las turbas son valiosos archivos históricos para las lluvias atmosféricas y para ciertos elementos radiactivos, como los isótopos de plutonio. Los datos obtenidos para Madagascar muestran que la actividad es algo menor que en otras zonas del sudeste de África.

En un futuro, se realizarán nuevas determinaciones de Pu-239, Pu-240 y U-236 en otros testigos de turbas de la región, con el fin de obtener información adicional sobre las fuentes de radionúclidos antropogénicos en el Hemisferio Sur, y de los inventarios asociados.

Este trabajo, publicado en el Journal of Environmental Radioactivity, es fruto de una colaboración establecida con las Universidades de Lund y Gotemburgo (Suecia) dentro de la vocación internacional del grupo de AMS del CNA. Y que el rol del CNA ha sido muy relevante en la investigación realizada al poder determinar independientemente mediante la técnica AMS Pu-239 y Pu-240.

Referencia bibliográfica:

C. Raaf, E. Holm, N. Rabesiranana, R. Garcia-Tenorio, E. Chamizo. "On the presence of plutonium in Madagascar following the SNAP-9A satellite failure". Journal of Environmental Radioactivity 177, 91-99 (2017) http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2017.06.011