Nuestra interpretación de las metáforas cambia con el desarrollo

A la hora de interpretar metáforas bien podemos iniciar un proceso de razonamiento verbal o recurrir a la función ejecutiva. La actualización y la inhibición de información, ambos mecanismos vinculados a la función ejecutiva, parecen ser decisivos a la hora de resolver las metáforas más complejas y que, por lo tanto, requieren mayor esfuerzo cognitivo, indican los resultados de un estudio de la de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) publicado en la revista PLoS ONE.

La comprensión de las metáforas requieren superar la interpretación literal para lograr una interpretación figurativa. Por lo general, nuestra capacidad para interpretarlas aumenta a lo largo del desarrollo, así como la dificultad de las metáforas que podemos asumir.

A edades tempranas nos valemos fundamentalmente de mecanismos que son propios del razonamiento verbal, como la analogía o la jerarquía de conceptos. No obstante, tal y como señala la investigación de la UNED, al alcanzar la adolescencia la función ejecutiva se consolida y a partir de entonces es posible beneficiarnos de otros mecanismos asociados a la memoria operativa.

“La actualización requiere la supervisión y codificación de la información relevante para una tarea compleja, así como la selección y revisión apropiada de la información de la memoria operativa, reemplazando lo que ya no es relevante por información nueva que sí lo es. Además, contamos con la capacidad para inhibir deliberadamente información o respuestas dominantes, automáticas o preponderantes cuando no son necesarias para la realización de la tarea” explica Antonio Corral, coautor de la publicación.

El estudio pretendía conocer cómo contribuyen ambos procesos a la comprensión de metáforas a lo largo del desarrollo. Para poder evaluar el comportamiento que tenían los niños, adolescentes y adultos, se dividió a los participantes en tres grupos según su edad.

Todos ellos debían resolver una serie de metáforas con distinto nivel de dificultad, a la vez que realizaron tests para medir la implicación de cada uno de los mecanismos cognitivos. Durante las pruebas los psicólogos observaron que, tanto la inhibición como la actualización de información, están relacionadas con un comportamiento metafórico superior, por lo que la función ejecutiva estaría jugando un papel relevante en el nivel intelectual superior.

Habilidades cognitivas

Este estudio, en el que también ha participado la Universidad Camilo José Cela, se enmarca en un proyecto llevado a cabo por la UNED que ha investigado la función ejecutiva, un conjunto de habilidades cognitivas que ponemos en marcha para la resolución de situaciones complejas o novedosas. Los científicos se centraron en determinadas áreas, entre ellas la comprensión verbal, donde es probable que la función ejecutiva juegue un papel relevante.

“Tanto desde la psicología cognitiva como desde la neuropsicología se ha subrayado que el funcionamiento ejecutivo puede ser responsable de las diferencias individuales, especialmente cuando las tareas a realizar son novedosas y complejas, requieren atención y, por tanto, no pueden ser procesadas automáticamente” dice Nuria Carriedo, autora principal del estudio.

“Para comprender una metáfora se requiere activar rasgos relevantes y suprimir o inhibir activamente rasgos irrelevantes. Por eso sospechamos que un aspecto de la función ejecutiva, la inhibición, tiene que influir en la comprensión de las metáforas vivas o complejas”, destaca.

El estudio es resultado del proyecto Funcionamiento Ejecutivo, Desarrollo Cognitivo y Aprendizaje Escolar financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

Referencia bibliográfica

Carriedo N, Corral A, Montoro PR, Herrero L, Ballestrino P, et al. (2016). "The Development of Metaphor Comprehension and Its Relationship with Relational Verbal Reasoning and Executive Function". PLoS ONE 11(3): e0150289. doi: 10.1371/journal.pone.0150289