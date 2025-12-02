Miles de cerdos sacrificados y pérdidas millonarias por la peste porcina en la UE

La peste porcina africana (PPA) ha llevado a los países de la Unión Europea (UE) afectados a imponer estrictas medidas para contener la enfermedad, que aun así ya ha supuesto el sacrificio de miles de cerdos y pérdidas millonarias para el sector.

En España se ha desatado la alarma tras la aparición de los primeros casos positivos: dos jabalíes hallados muertos, el 26 de noviembre, en Bellaterra (Barcelona) y fueron notificados por los servicios veterinarios oficiales. Otros ocho ejemplares sospechosos están siendo analizados

La legislación comunitaria establece la aplicación de medidas de control y vigilancia en caso de brotes de la PPA, actualmente presente en trece países de la UE.

Esta es la situación en la mayoría de ellos:

Polonia

La peste porcina africana es endémica en Polonia desde 2014, donde la población de jabalíes —con miles de positivos cada año— se considera la principal causa de infección.

En 2025 se han confirmado 18 focos en granjas porcinas, lo que ha llevado al sacrificio de casi 8.000 animales, con los casos más graves en el norte y el este.

Por cada foco detectado, las autoridades polacas aplican un estricto protocolo que incluye el sacrificio y eliminación de todos los animales de la granja afectada, restricciones al movimiento de ganado y vigilancia de vehículos y productos en la zona.

En el último año se ha incrementado el número de veterinarios destinados a paliar el problema, que ha provocado más de 5 000 millones de euros en pérdidas en la última década, frenado las exportaciones, causado el cierre del 80% de las explotaciones porcinas desde 2013 y disparado el precio local de la carne de cerdo.

Alemania

La PPA llegó a Alemania en 2020, con el primer caso en un jabalí en Brandeburgo (este). Entre 2021 y 2023 hubo brotes en granjas de cerdos domésticos, con algunos casos aislados en 2024.En lo que va de año no se ha detectado ninguna infección en explotaciones porcinas, pero sí 1.948 nuevos casos en jabalíes, según el Instituto Friedrich Loeffler de sanidad animal, que da la "máxima prioridad" a la lucha contra el virus.

Más allá de algunos brotes cerca de la frontera con Polonia, buena parte se concentra al sur de Fráncfort (suroeste).

Además de la búsqueda intensiva de cadáveres de jabalíes, se insta a cazadores, personal forestal y agricultores a informar de hallazgos de animales muertos y cualquier anomalía. Mientras tanto, las explotaciones porcinas deben aplicar el máximo nivel de bioseguridad y se recomienda a su personal no viajar a zonas afectadas.

Italia

Desde 2022, Italia ha detectado 580 focos —casi siempre en jabalíes—, la mayoría ya extintos y sobre todo en regiones del norte como Emilia-Romagna, Lombardía, Liguria, Toscana o Piamonte, actualmente sujetas a restricciones.

El Gobierno sigue con atención la evolución del virus y cuenta desde 2022 con un comisario especial para la PPA, el veterinario Giovanni Filippini, y con un plan extraordinario para su erradicación coordinado con la UE.

Este programa prevé la contención de las poblaciones de jabalíes salvajes, la creación de barreras territoriales, la organización de zonas de control y el sacrificio de los animales enfermos, unos 117.000 desde 2022, según estiman medios especializados.

Italia ha logrado erradicar la PPA en explotaciones de regiones como Cerdeña —por donde la enfermedad entró en 1978—, así como en Basilicata, Calabria (sur) y las inmediaciones de Roma, según el Ministerio de Salud.

En cuanto a su impacto en el sector, las granjas porcinas están a la baja: en 2024 los cerdos eran 7,82 millones, un 14,7% menos que en 2023, según la Asociación de Productores de Carnes y Embutidos (Assica).

Por el contrario, la exportación porcina ha crecido: los embutidos vendidos al exterior fueron un 13% más que en 2023 y los animales vivos o su carne fresca o congelada aumentaron un 3%.

Desde 2022, países como China, Japón, México, Perú, Indonesia, Malasia o Uruguay han bloqueado la importación de carne italiana, causando un daño estimado en más de 600 millones de euros, según Assica.

República Checa

Las autoridades han confirmado la "situación favorable de la enfermedad", tras el último caso en agosto en un jabalí cazado en el norte del país, donde se mantienen medidas de control. Desde entonces no ha habido más focos.

Eslovaquia

En mayo se confirmó un foco en una granja de 18.000 cerdos al sureste del país y todos fueron sacrificados.

Ante los focos en países vecinos, se mantiene la zona de restricción en doce provincias orientales, con medidas de bioseguridad en terrenos de caza, granjas y seguimiento de jabalíes muertos y capturados.

Rumanía, un foco de la enfermedad

Entre el 1 de enero y el 27 de noviembre de 2025 se confirmaron 453 nuevos brotes y actualmente hay 47 activos.

Los inspectores han realizado 28.405 controles en explotaciones y han impuesto 2.700 sanciones por infracciones sanitarias.

Rumanía sigue siendo el principal foco, con un 66% de todos los brotes registrados en la UE en 2024, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA).

Croacia

Se han detectado casos en 53 explotaciones en los condados de Osijek-Baranja y Vukovar-Sirmia, donde se han contabilizado 372 jabalíes infectados.

Las autoridades afirman que Croacia aplica estrictas medidas de control según la normativa de la UE; solo en septiembre se sacrificaron unos 10.000 cerdos.

Desde 2023 hasta octubre de 2025, los sacrificios suman 55.000 animales, el 5% de la cabaña porcina.

Hungría

En 2025 se ha detectado la presencia de la peste porcina en 852 jabalíes, el último a mediados de noviembre, pero no en cerdos de granja. Las zonas más afectadas están en el norte, cerca de la frontera con Eslovaquia, y en el este, próximas a Rumanía y Ucrania.

Casi un tercio del territorio ha sido declarado "zona infectada", mientras que el resto se mantiene como área de riesgo medio o alto.

Bulgaria

Hasta el 3 de noviembre se han identificado 409 brotes en jabalíes.El ministro de Agricultura, Rumen Porozhanov, declaró que no hay brotes activos y que la valla instalada en la frontera con Rumanía impide la entrada de jabalíes potencialmente contagiados.

Grecia

Hasta el momento Grecia no ha tenido ningún brote significativo.

Letonia

La PPA está presente en Letonia desde 2014. El brote más reciente ocurrió a principios de septiembre, afectando a una gran granja y provocando el sacrificio de unos 23.000 cerdos.El miembro de la junta de la Asociación Letona de Productores de Cerdos (LCAA), Dzintra Lejniece, ha explicado que el impacto económico en los criadores de cerdos ha sido "enorme".