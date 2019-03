Los rasgos autistas en la infancia no se asocian con la exposición prenatal a la contaminación del aire

Un estudio, dirigido por el CREAL, centro aliado Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), y publicado en Environmental Health Perspectives, ha evaluado si la exposición a la contaminación del aire prenatal, incluyendo óxidos de nitrógeno (NO2, NOx) y partículas contaminantes (PM), se asocia con rasgos autistas en la infancia.

El trabajo engloba cuatro análisis de cohorte de nacimiento/niños basados ​​en la población europea. Los rasgos autistas se definen como los déficits subclínicos en la socialización, la comunicación y comportamientos repetitivos que no cumplen los criterios formales para un diagnóstico del trastorno del espectro autista (TEA).

Los investigadores encontraron que la exposición prenatal a NO2 y PM no se asoció con rasgos autistas en niños de cuatro a diez años de edad en cuatro estudios de cohorte de nacimiento/niño en la población de Europa.

Los trastornos del espectro autista (TEA) son discapacidades permanentes del desarrollo caracterizadas por el deterioro de la interacción social, el déficit de comunicación y comportamientos repetitivos. En las últimas dos décadas la prevalencia de los TEA se ha incrementado, llegando a afectar a uno de cada 86 niños en Europa en 2007.

Anteriormente a este estudio, algunos trabajos recientes de casos y control en EE UU mostraron que los TEA en niños de 2 a 6 años se relacionaron con la exposición prenatal a contaminantes atmosféricos vinculados con el tráfico. La toxicidad en el cerebro por contaminantes atmosféricos urbanos durante el desarrollo está bien documentado en animales.

Ninguna asociación

En este estudio, parte del proyecto ESCAPE liderado por Jordi Sunyer, investigador CREAL, se incluyeron un total de más de 8.000 niños. Los investigadores hallaron que la exposición a la contaminación del aire prenatal no se asoció con rasgos autistas en el límite del rango clínico.

El estudio de colaboración ha contado con cuatro cohortes de nacimientos y niños basadas en la población europea: CATSS (Suecia), GENERATION R (Holanda), GASPII (Italia) e INMA (España). Los óxidos de nitrógeno y las partículas contaminantes se estimaron a partir de las direcciones de nacimiento mediante modelos de regresión gracias a las campañas de monitoreo realizadas entre 2008 y 2011.

"Extrapolamos los niveles en el tiempo para hacerlos coincidir con los períodos de embarazo. Se evaluaron los rasgos autistas entre los cuatro y los diez años de edad mediante evaluaciones cuantitativas", explica Mònica Guxens, investigadora del CREAL y autora principal de este estudio.

Referencia bibliográfica:

Mònica Guxens et al. Air Pollution Exposure during Pregnancy and Childhood Autistic Traits in Four European Population-Based Cohort Studies. The ESCAPE Project. Environmental Health Perspectives. DOI:10.1289/ehp.1408483. June 12th.