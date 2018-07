Los diarios españoles pierden interés por opinar sobre el cambio climático

El grupo de investigación Observatorio de las Dos Culturas de la Universitat de València, dirigido por Martí Domínguez, ha publicado un trabajo científico que constata la pérdida de interés por el cambio climático en los tres diarios españoles de mayor tirada en los últimos años, en contraste con la activa campaña en contra que se llevó a cabo en 2007 desde los medios más conservadores. El recorte en información de este tipo en 2014 es especialmente marcada en El Mundo y ABC respecto a El País.

La investigación concluye que ha habido una disminución del interés en estos diarios sobre el cambio climático en el año 2014 respecto al 2007, al pasar de 285 piezas de opinión publicadas en 2007 frente a las 91 de siete años después. Esta situación es especialmente marcada en El Mundo y ABC, con 61 y 90 artículos publicados el primer año, frente a 6 y 9 en 2014.

El trabajo científico se ha realizado analizando 376 piezas periodísticas, entre editoriales, columnas, artículos de opinión y viñetas. Los años escogidos, 2007 y 2014, son los de la publicación del cuarto y quinto informe, respectivamente, del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), una organización internacional constituida en 1988 y reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Un tema agotado

“La opinión en prensa durante 2007 mostraba una clara polarización entre artículos alineados con el consenso científico y piezas negacionistas o escépticas con el cambio climático, estos últimos con más presencia en ABC y El Mundo. De esta polarización se ha pasado prácticamente a un silencio sobre el tema en los géneros de opinión de ABC y El Mundo, y una importante disminución en El País, como si se tratara de un tema agotado”, destaca Martí Domínguez, profesor del Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación y primer autor del artículo científico.

En 2007 los argumentos contrarios a la existencia del cambio climático giraban sobre tres ejes: la falta de consenso científico, la existencia de intereses políticos en el tema y el ataque a políticos como en aquel momento el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, además de cuestionar el factor humano como causa del calentamiento global. Mientras tanto, en el 2014, con un partido conservador en el Gobierno, la crítica política prácticamente desaparece y los columnistas que todavía mantienen argumentos contra el cambio climático centran sus dianas en Barack Obama.

El artículo ha sido publicado en digital en la revista Public Undrstanding of Science, se ha hecho sin apoyo financiero para la investigación o publicación, y en él también han participado Anna Mateu e Íngrid Lafita, investigadoras del Observatorio de las Dos Culturas. El objeto de análisis se ha centrado en los géneros de opinión de estas publicaciones periódicas, una fuente especialmente interesante para conocer el tratamiento mediático del cambio climático, puesto que funcionan como indicadores de los temas a los cuales cada medio dedica una mayor atención.

Sobre la importancia de este estudio, Martí Domínguez, también director de la revista Mètode Science Studies Journal de la Universitat de València, añade: “Varios trabajos se han centrado en el análisis de la comunicación del cambio climático en los medios españoles, pero hay una falta de estudios sobre el uso de argumentos negacionistas en la prensa española”.

Método empleado

La investigación publicada ha utilizado la hemeroteca digital de prensa impresa y online My News, realizando una busca con las palabras clave "cambio climático" y "calentamiento global" en el titular o en el texto. Para las viñetas se buscó manualmente en diarios y hemerotecas. De los 1.643 artículos encontrados, la muestra final incluyó 376. Domínguez, Mateu y Lafita analizaron el contenido de cada una de estas referencias y las clasificaron en tres grupos: diario, fecha de publicación y género. Finalmente, se estudió si cada pieza apoyaba el consenso científico alrededor del cambio climático, o, por el contrario, presentaban una actitud contraria o escéptica.

Para los argumentos negacionistas, o contrarios a la existencia del cambio climático, se analizó el argumentario del autor según los cuatro grupos de la clasificación de la web skepticalscience.com: "No está ocurriendo", "No somos nosotros", "No está mal" y "Es demasiado difícil".

Evolución del negacionismo en España

El diario que ha dedicado más espacio de opinión al cambio climático en 2007 y 20014 ha sido El País, seguido por ABC y El Mundo. El número más grande de artículos fue publicado en octubre de 2007, coincidiendo con el premio Nobel de la Paz al ex vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore. Del total de artículos, 276 (un 73% del total), reflejan el consenso alrededor de la existencia y las consecuencias del cambio climático. Por el contrario, 96 piezas adoptan posiciones negacionistas, escépticas o posturas relativistas.

Respecto a los editoriales, El País es el diario que más ha escrito en 2007 (24), por 13 en 2014. Además, es el único que apoya claramente la posición del consenso en la existencia del cambio climático. Por el contrario, El Mundo dedica ocho editoriales al tema en 2007, dos de los cuales reflejan posiciones negacionistas o escépticas, mientras que en 2014 hay un cambio de actitud y parece que abandona las posiciones negacionistas, a la vez que se produce una fuerte reducción de la cobertura del cambio climático.

El diario ABC publica 5 editoriales negacionistas o escépticos en 2007, de los 10 sacados durante todo el año, mientras que el 2014 solo publicó uno, el cual iba en la línea del consenso. Además, en esta publicación se reduce notablemente la agresividad de las piezas de opinión en 2014 respecto al 2007.

En cuanto al análisis de las viñetas publicadas sobre cambio climático, en 2014 El País publicó 43, mientras que El Mundo y ABC no sacaron ninguna. En 2007 habían sido 54, 5 y 11, respectivamente.

Contenido de los artículos negacionistas

La investigación detalla los argumentos dados por los columnistas negacionistas. Uno de los más empleados son las comparaciones entre el cambio climático y una religión, y se habla del dogmatismo de los científicos, o la religión del clima, entre otros. En este sentido emplean conceptos o expresiones como "fundamentalismo ecologista", "los profetas del cambio climático" o "la nueva religión del cambio climático", entre otros.

En otros casos, se considera a los defensores de la existencia del cambio climático como "alarmistas" que promueven la "ecohisteria"; y se habla de algunos de ellos como rojos o se nombra el genérico rojerío de manera despectiva, indica el equipo investigador. Defender el cambio climático, en esta línea de pensamiento, también “va contra el progreso, es fanático o un medioambientalismo romántico, una causa de izquierdistas y hippies demagógicos”, añade Domínguez.

Las dianas de estos columnistas se centraron especialmente en personajes públicos como Al Gore a raíz de la concesión del Premio Nobel de la Paz en 2007, y el presidente del Gobierno español del momento, José Luis Rodríguez Zapatero, detallan en el artículo los investigadores del Observatorio de las Dos Culturas.

“Es muy significativo que los ataques de los columnistas conservadores se vuelvan contra Barack Obama en el año 2014”, opinan los investigadores. Según el trabajo publicado, esta situación se produce porque estos columnistas necesitaban un nuevo objetivo y lo encontraron en el presidente demócrata de los EE UU.

Conservadores estadounidenses y españoles

Estos argumentos han dado lugar a la comparación entre el modelo de la prensa conservadora española y la estadounidense. Estos diarios se identifican con el argumentario de los periodistas negacionistas españoles, y a la vez es muy similar a la fórmula utilizada por la Administración Bush y sus comités de expertos. La representación mediática del cambio climático en el Reino Unido también cambió entre los años 2000 y 2006, de forma similar al caso español entre 2007 y 2014, con una progresiva evolución hacia la desaparición del interés.

Referencia:

Martí Domínguez, Íngrid Lafita and Anna Mateu. Taking climate change seriously: An analysis of op-ed articles in Spanish press. Public Understanding of Science, April 25, 2016 (online) Doi http://dx.doi.org/10.1177/0963662516641844