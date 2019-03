Las proteínas argonauta, vitales en la fertilidad de las plantas

Según la tradición griega, los argonautas fueron valientes marinos que navegaron en busca del vellocino de oro y se enfrentaron a numerosos peligros, hasta entonces, desconocidos. Numerosas especies, como las levaduras, los mamíferos y las plantas contamos con un número variable de proteínas argonauta, cuya función están tratando de desentrañar los científicos.

Para estas biomoléculas, su vellocino de oro es regular la función de los genes, pero en su tarea pueden enfrentarse a otros retos, más importantes aún que los que tuvieron que afrontar los marinos.

Científicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han estudiado la función de un tipo de proteína argonauta, AGO4, en esta división celular llamada meiosis. La especie que han utilizado es la planta Arabidopsis thaliana.

“En nuestro laboratorio hemos demostrado que la ausencia de esta proteína tiene repercusiones en la condensación de los cromosomas durante la meiosis masculina”, explica Mónica Pradillo, investigadora del departamento de Genética de la UCM y autora principal del trabajo.

De esta forma, las plantas modificadas genéticamente para que no tengan la proteína presentan mayor susceptibilidad a infectarse con patógenos bacterianos y tienen problemas de fertilidad, algo que hasta ahora no se había asociado a fallos en la meiosis, donde interviene la biomolécula.

En animales y en plantas

La investigación, publicada en Genetics, pone de relieve que AGO4 desempeña un papel fundamental en la meiosis de las plantas, lo que se desconocía hasta ahora.

“En animales se había demostrado que AGO4 desempeña una función en la meiosis, pero este es el primer estudio que pone de manifiesto que la proteína también es importante en esta división en las plantas”, apunta la científica.

El trabajo puede servir de punto de partida para futuras investigaciones que traten de averiguar cómo se produce la regulación de la expresión génica durante este tipo de división celular. Otro desafío para las proteínas argonauta.

Referencia bibliográfica:

Oliver C, Santos JL y Pradillo M. “Accurate Chromosome Segregation at First Meiotic Division Requires AGO4, a Protein Involved in RNA-dependent DNA Methylation in Arabidopsis thaliana”,Genetics, julio 2016. DOI: 10.1534/genetics.116.189217.