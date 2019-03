Descubren tres nuevas especies de gusanos microscópicos en Vietnam

Sectonema birrucephalum, Sectonema buccociliatum y Sectonema ciliatum son las tres nuevas especies de nematodos edáficos, de la familia Aporcelaimidae, descubiertos en Vietnam por un equipo de científicos de la Universidad de Jaén (UJA). Estos gusanos microscópicos intervienen en la red trófica del suelo, y contribuyen a descomponer la materia orgánica y devolver minerales al propio suelo para que los tomen las plantas.

El trabajo, que se ha publicado en la revista Nematology, surgió a partir de la iniciativa de Thi Anh Duong Nguyen, investigadora del Instituto de Recursos Ecológicos y Biológicos de la Academia de Ciencias y Tecnología de Vietnam y alumna hace unos años del Máster Europeo de Nematología que impartía la Universidad de Jaén. Nguyen recogió las muestras en diversas zonas de bosque tropical de su país y trajo ese material a la UJA para estudiarlo.

“La fauna de los países tropicales es diversa y está poco estudiada. A escala mundial, apenas se conocían 20 o 25 especies diferentes del género Sectonema. Sin embargo, en los Parques Nacionales Cat Ba y Cuc Phuong hemos descubierto varias nuevas, por lo que la catalogación de especies desconocidas de nematodos en Vietnam se convierte en un reto científico por abordar”, indica Reyes Peña, catedrático de Zoología de la UJA, responsable del Grupo Andaluz de Nematología –un referente a escala mundial– y uno de los investigadores del estudio.

Los resultados del trabajo forman parte de una serie de publicaciones sobre la fauna de Vietnam, en la que los investigadores llevan trabajando durante los últimos años. Se enmarca dentro de la línea de investigación sobre la morfología, taxonomía, ecología y distribución de los nematodos edáficos.

Uno de los desafíos científicos de los zoólogos es inventariar la diversidad que habita el planeta dentro de los aproximadamente 30 grandes tipos de animales que existen. "En ese sentido, los nematodos cuentan con un déficit importante por lo que creo que estamos realizando una contribución relevante para este grupo animal”, indica Peña.

Se estima que se conoce entre un 10% y un 20% del total de especies existentes. "El principal interés científico de este proyecto radica en el descubrimiento de especies nuevas, que no se han descrito nunca”, concluye el catedrático.

Referencia bibliográfica:

Sergio Álvarez-Ortega et al. "Three new species of Sectonema Thorne, 1930 (Dorylaimida: Aporcelaimidae) from Vietnam" Nematology 18(5) DOI: 10.1163/15685411-00002974 2016

El proyecto ha sido cofinanciado a través del Ministerio de Economía y Competitividad y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

