Cómo mantener los niveles de hierro en las jugadoras de élite de voleibol

Investigadores de la Universidad de Valladolid (UVa), la Universidad Atlántica de Florida (EE UU) y la Universidad del País Vasco han analizado cuánto tiempo se mantienen los beneficios de 11 semanas de suplementación con hierro en jugadoras de élite de voleibol. El trabajo apunta que las ventajas se prolongan 18 semanas, por lo que los científicos proponen planificar ciclos de suplementación para mantener las reservas de hierro y el rendimiento de fuerza durante toda la temporada de competición.

Según explican los expertos, el voleibol es un deporte de equipo que requiere que los jugadores realicen acciones cortas de alta intensidad –como saltos para bloquear y rematar, sprints o cambios bruscos y rápidos de dirección– seguidos de periodos de baja intensidad. La dieta desempeña un papel crucial para optimizar el rendimiento ya que mejora la producción de energía durante la actividad, adecua la composición corporal y contribuye a que no aparezcan lesiones.

En concreto, la ingesta adecuada de hierro es muy importante para los deportistas. “Por eso es habitual que hagamos analíticas a los deportistas y, en función de los resultados, plantear una suplementación. En las mujeres esto es aún más importante ya que, además de las situaciones habituales de pérdida de hierro, está la menstruación”, explica Juan Mielgo Ayuso, primer autor del estudio publicado en la revista Nutrients.

El ensayo parte de un primer trabajo en el que los investigadores observaron que, con independencia de la alimentación saludable que llevaban estas deportistas en cuanto a requerimientos de hierro, los niveles iban disminuyendo a lo largo de la temporada deportiva.

Pocos estudios sobre los efectos de la suplementación

En una segunda temporada, realizaron analíticas a las jugadoras para estimar su estado basal cuando llegaban a la pretemporada, y llevaron a cabo un estudio doble ciego en el que plantearon una suplementación con hierro de 11 semanas solo para la mitad de las participantes, con el fin de conocer qué efectos tenía la suplementación tanto a nivel hematológico como en el rendimiento deportivo.

“Aquellas jugadoras que habían tomado el hierro mejoraron a nivel hematológico y en su rendimiento físico, especialmente la fuerza”, apunta Mielgo Ayuso. Sin embargo, son escasos los estudios que realizan un seguimiento de los efectos de la suplementación.

Por ello, decidieron llevar a cabo un tercer estudio. “Queríamos ver cuánto tiempo duraba el efecto de esas 11 semanas de suplementación en los mismos parámetros, hematológicos y de rendimiento. Hemos visto que, a las 18 semanas, se pierden esos efectos, y esto nos permite pensar en ciclar la suplementación con hierro. Planificar 11 semanas de suplementación, descansar 8-10 semanas y volver a administrarla”, señala el investigador.

El equipo está ahora planteando propuestas de protocolos de suplementación y trabajando con otros deportistas, como los remeros, y con otras suplementaciones orientadas a la mejora del rendimiento y la salud del deportista.

