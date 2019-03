La apnea del sueño en atención primaria ahorraría más de 500 euros por paciente

Investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red en su área temática de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), y del grupo de Translational Research in Respiratory Medicine del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) dirigidos por Ferran Barbé, evidencian la efectividad en el manejo clínico de la apnea obstructiva del sueño (SAOS) en los centros de atención primaria en comparación con la asistencia en unidades especializadas de sueño. El análisis de los costes demostró un ahorro de más de 500 euros por paciente.

Los resultados de este estudio contribuirán al desarrollo de nuevas estrategias de manejo de SAOS que faciliten el diagnóstico, tratamiento y control de la enfermedad. El abordaje de esta enfermedad exclusivamente desde las unidades especializadas supone un aumento en la lista de espera y elevados costes derivados de su seguimiento. “Tal y como ocurre con otras enfermedades frecuentes, el manejo del SAOS debe involucrar a otras unidades clínicas como las unidades de Atención Primaria”, sostiene Ferran Barbé.

Se trata de un estudio multicéntrico, aleatorizado y controlado, en el que han participado 11 centros de atención primaria y la Unidad Especializada de Sueño de Lleida. Los objetivos de este estudio han sido determinar y comparar la efectividad y el coste-efectividad de los centros de Atención Primaria respecto la Unidad del Sueño en el manejo de los pacientes con sospecha de SAOS.

Para conocer la efectividad y el coste-efectividad se han utilizado la Escala de Somnolencia Diurna de Epworth y el Health Utilities Index (HUI). En total, se valoraron 302 pacientes con sospecha de SAOS o hipertensión resistente, de los cuales 149 fueron tratados atención primaria y 153 en la Unidad Especializada de Sueño.

Después de seis meses de seguimiento, la Escala de Excesiva Somnolencia Diurna en el primer grupo de bajó de 10,1 de media a 7,6 y en el grupo de Unidad del Sueño de 8,85 a 5,73. La diferencia en las respectivas medias fue de -1,25 demostrando la no-inferioridad del manejo de atención primaria. No se observaron tampoco diferencias en el HUI de los dos grupos y el análisis de costes demostró un ahorro de 558.14 € por paciente comparado con Unidad del Sueño.

El Síndrome de apnea-hipopnea del sueño

El SAOS se caracteriza por episodios repetidos de obstrucción o colapso de la vía aérea superior que tienen lugar durante el sueño. Se caracteriza por un aumento de la morbilidad y la mortalidad por su asociación con la hipertensión, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

En pacientes con SAOS, la aplicación de la presión positiva continua en la vía aérea superior (CPAP) mejora la calidad de vida y disminuye moderadamente la presión arterial, principalmente en pacientes con hipertensión resistente.

El SAOS es una enfermedad crónica que presenta una creciente prevalencia que aumenta con la edad (se estima actualmente una prevalencia del 10% o superior) y con mayor presencia en hombres pues afecta al 4% de estos en edad media, frente al 2% de mujeres, según datos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC).

Referencia del artículo:

Tarraubella N, Sánchez-de-la-Torre M, Nadal N, et al "Management of obstructive sleep apnoea in a primary care vs sleep unit setting: a randomised controlled trial" Thorax: 31 July 2018. doi: 10.1136/thoraxjnl-2017-211237