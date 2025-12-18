El abandono paternal reduce en un 30% la supervivencia de las crías en un ave silvestre

El cuidado parental es esencial para el desarrollo saludable de las crías, especialmente en las primeras etapas de vida. Sin embargo, en el mundo animal, el cuidado biparental no es la norma, y en algunas especies, uno de los progenitores puede abandonar la cría, dejando al otro responsable de su supervivencia.

Este comportamiento plantea preguntas sobre las ventajas y desventajas de diferentes estrategias de crianza.

Un reciente estudio realizado en Segovia, España, ha proporcionado nuevas claves para entender cómo la ausencia de uno de los progenitores afecta la supervivencia y fisiología de las crías.

La investigación, llevada a cabo por un equipo de científicos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con investigadores de la Universidad de Reno (Estados Unidos), se centró en la especie Petronia petronia (gorrión chillón), un ave que presenta tanto estrategias de cuidado biparental como uniparental (solo por parte de la hembra).

Los investigadores observaron que los machos eran más propensos a abandonar a sus parejas al principio de la temporada de cría, cuando el éxito de eclosión era bajo. Este abandono temprano tuvo consecuencias directas en la supervivencia de los polluelos: la probabilidad de que las crías sobrevivieran se reducía en un 30 % cuando el macho dejaba el nido. Además, el abandono temprano también estuvo asociado con una mayor mortalidad de los polluelos.

Compensar la ausencia

Aunque las hembras solas trabajaron arduamente para alimentar a sus crías, no pudieron compensar por completo la ausencia del macho. Como resultado, los polluelos alimentados únicamente por la hembra fueron más pequeños y presentaron signos de estrés durante su desarrollo.

Se observó que las crías cuidadas por un solo progenitor tenían niveles más elevados de corticosterona (hormona relacionada con el estrés) y un mayor estrés oxidativo en los primeros días de vida, en comparación con las crías criadas por ambos progenitores.

Sin embargo, la longitud de los telómeros, un indicador de estrés a largo plazo, no mostró diferencias significativas entre los polluelos.

El estudio incluyó la supervisión de 41 nidos de gorriones chillones, con un total de 189 polluelos observados durante los dos años de investigación (2021 y 2022). Los resultados mostraron que el 58% de los nidos fueron cuidados de manera biparental, mientras que el 42% fueron abandonados a mitad del período de alimentación (entre los días 0 y 14).

Además, se descubrió que el momento del abandono del macho no estaba relacionado directamente con la fecha de puesta ni con el tamaño de la puesta o la cría, lo que sugiere que el comportamiento de abandono podría depender de otros factores, como el éxito reproductivo de la temporada.

"El abandono parental no es gratuito", señala Alejandro Cantarero, investigador del departamento de Fisiología de la Complutense. "Aunque las crías supervivientes parecen recuperarse en parte, el coste en términos de mortalidad es elevado".

Índice de supervivencia

Curiosamente, el estudio también muestra que estos efectos fisiológicos negativos no se mantienen hasta el final del desarrollo, lo que sugiere que las crías más vulnerables mueren antes y solo sobreviven las más resistentes.

Este estudio aporta valiosa información sobre cómo las estrategias de cuidado parental afectan el desarrollo y la supervivencia de las crías. Los hallazgos sugieren que el abandono paternal tiene consecuencias claras para la fisiología de las crías, lo que contribuye a las decisiones de los progenitores sobre si abandonar y cuándo hacerlo.

En particular, la diferencia en los niveles de estrés y el tamaño de las crías entre aquellos criados por un solo progenitor y los cuidados por ambos padres podría explicar por qué algunas especies, como el gorrión chillón, adoptan estrategias de cuidado uniparental en lugar de biparental.

Los resultados también proporcionan una perspectiva más amplia sobre cómo las aves pueden adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes, y cómo estas adaptaciones influyen en la dinámica de la población.

El análisis de los gorriones chillones refuerza la importancia del cuidado parental para el éxito reproductivo y el desarrollo saludable de las crías. A través de una mayor comprensión de las dinámicas de abandono paternal, los investigadores esperan arrojar luz sobre las complejas decisiones que enfrentan los animales en su estrategia de crianza y cómo estas pueden ser influenciadas por factores ecológicos y sociales.

Los resultados también pueden tener implicaciones para la conservación de especies y el manejo de poblaciones animales, especialmente en contextos de cambio climático y alteraciones en el hábitat natural.

Referencia:

Baldan, D. et al. (2025). "Mate desertion affects offspring survival, development and physiology in a songbird with multiple parental strategies". Functional Ecology, 00, 1–15.