En octubre de 2013 Facebook toma una decisión empresarial importante: comprar la aplicación Onavo y transformarla. Hasta entonces, aquella app servía, supuestamente, para optimizar el uso de datos de los usuarios dentro del teléfono móvil. Una vez es adquirida por Facebook, se transforma para convertirse en una VPN desde donde Facebook recopila datos de uso de los usuarios para estudiar sus movimientos, sus gustos y tendencias de una manera subrepticia. De aquellos barros, estos lodos.

En una investigación llevada a cabo por el portal tecnológico TechCrunch se ha descubierto que Facebook estaba pagando unos 20 dólares (18 euros) al mes desde el año 2016 a personas desde los 13 a los 35 años simplemente por el hecho de tener instalada una app en su teléfono móvil que recogiera datos de utilización para la explotación de los mismos por parte de Facebook.

Este sistema estaba bajo el paraguas de un programa denominado Facebook Research, que desde el verano de 2018 se rebautizó como Project Atlas para eliminar rastro del nombre de la compañía. Y es que, para recopilar estos datos, Facebook utilizaba varias aplicaciones asociadas en donde no se veía, en ningún momento, que formaban parte del entramado de herramientas de Mark Zuckerberg.

Facebook Research | TechCrunch

En concreto, estas aplicaciones eran uTest, Applause y BetaBound, las cuales pagaban a los usuarios un mínimo de 18 euros solo por el hecho de utilizarlas. Sin embargo, les pagaban 10 dólares más por cada referido que se inscribiera con su código personal, por lo que algunos usuarios, indican desde TechCrunch, podían llegar a ganar hasta 1000 dólares al mes.

Los datos que se recopilaban estaban relacionados con el historial de navegación, el correo electrónico, los mensajes que se intercambiaban e incluso se les solicitaba a los participantes que subieran pantallazos de las compras que habían realizado en Amazon.

Las reacciones no se han hecho esperar, y Apple ya ha retirado estas aplicaciones de su App Store, lo que ha causado malestar en Facebook porque, entienden, no están haciendo nada ilegal y que no sea transparente, toda vez que los usuarios participantes tuvieron que aceptar unas condiciones de uso y han sido remunerados por ello. Aun así, las aplicaciones todavía están disponibles en Android.