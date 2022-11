Los diez 'bots' más útiles o divertidos que campean por Twitter

Los 'bots' ya tuvieron su momento de gloria en Twitter a cuenta del humor. Que si el helicóptero de la Policía en tiempos del 15-M, que si el Big Ben que da la hora a campanadas onomatopéyicas, que si el grifo goteando... En materia de cuentas automatizadas, la red de los 140 caracteres ha visto de todo, y poco bueno. Hasta ahora, que estamos viviendo la segunda edad dorada de los 'bots'.

Ya los hay que hacen arte, que avisan de los terremotos, que vigilan a los políticos para que no manipulen Wikipedia... En fin, una multitud de perfiles automáticos útiles o, al menos, ingeniosos. Para que estés al día de las últimas tendencias en 'bots', hemos seleccionado una decena de ejemplos sorprendentes.

Los que vigilan Wikipedia

Los 'bots' que informan de las ediciones que instituciones y organismos públicos realizan en Wikipedia se están poniendo de moda. A raíz del éxito de @CongressEdits, y reutilizando su código abierto, han surgido imitadores por todo el mundo y para todos los gustos. Aquí la lista completa. Uno de nuestros favoritos, por su componente tecnológico, es @ValleyEdits, que tuitea las ediciones que se realizan desde IPs de Google, Facebook, Apple, Twitter y la Fundación Wikimedia.

Talk:Ted Mosby Wikipedia article edited anonymously from US Senate http://t.co/N9VutTJdZ4

El que especula sobre el espionaje

Snowden y sus revelaciones no pasan de moda, sobre todo porque las consecuencias del ciberespionaje gubernamental las seguimos conociendo –y sufriendo– cada día. Además, al calor de esta historia interminable de espías han surgido iniciativas de lo más variopinto, una de ellas @NSA_PRISMbot, una divertida cuenta de Twitter automatizada que especula con los aspectos triviales de nuestro día a día que podría estar descubriendo –si estuviera realmente ocioso– un agente de los servicios secretos estadounidenses.

Malvina Hegmann Sr. of Lake Leathamouth, Louisiana searched for “mellower” on YouTube.

El que da miedo

Ojito con este 'bot', que no es divertido ni útil para el común de los mortales, pero sí, y demasiado, para los ciberdelincuentes. @NeedADebitCard retuitea aquellas publicaciones en la red social de los 140 caracteres que incluyen la imagen de una tarjeta de crédito, con sus números bien visibles. Moraleja: jamás se te ocurra tuitear una foto de este tipo. Ni enviarla por WhatsApp, ni nada de nada que supongo que un 'hacker' malintencionado pueda utilizar tus datos para hacer barrabasadas.

Got my credit card today 😬 pic.twitter.com/QmSfJgemKx

El que encuentra anagramas

Como sabéis, un anagrama es una palabra que comparte exactamente las mismas letras que otro término, pero en otro orden, como en los ejemplos “monja/jamón” o “esponja/japonés”. Lo que hace el 'bot' @Anamagraton, por tanto, es buscar parejas de tuis que sean anagramas, es decir, que contengan las mismas letras en distinto orden. Ingenioso cuando menos.

El que mezcla dos titulares de noticias con cómico resultado

Coges dos noticias al azar, del mismo medio o de distintos medios, sobre temas diferentes, y mezclas sus titulares. Tomando TecnoXplora como ejemplo, podríamos coger “Diez juegos imprescindibles para este verano si eres usuario de iOS” y “Crean una pantalla graduada: ¿adiós a las gafas?” para dar lugar a “Diez juegos imprescindibles para este verano: ¿adiós a las gafas?”. Es absurdo, sí, pero a veces las combinaciones son impresionantes. Y eso es a lo que se dedica el 'bot' @TwoHeadlines.

Cute Photo! Foursquare Brings North to the Studio

El que informa de los terremotos

Los 'bots' de servicio también están a la orden del día. Por ejemplo, @earthquakeBot, que publica un mensaje cuando se produce un seísmo en algún lugar del mundo. Una nueva forma de dar alertas que también se está usando en Israel y en Palestina para advertir a la población de un inminente bombardeo.

A 5.1 magnitude earthquake occurred 66.49mi SE of Kimbe, Papua New Guinea. Details: http://t.co/Yrc7gcA7BY Map: http://t.co/NMSVqWKZRE

El artista

Arte generado por ordenador de lo más original es lo que ofrece el maravilloso @GreatArtBot en dosis diarias. Sus creaciones, en palabras del propio autor, son “a veces bellas y a veces DEMASIADO BELLAS PARA TUS ESTÚPIDOS OJOS HUMANOS” (las mayúsculas son suyas).

El que te avisa cuando está lista tu tostada

El internet de las cosas está aquí para quedarse, y viene acompañado de un sinfín de interacciones con tus electrodomésticos, que pronto serán tan inteligentes como tu smartphone, e igual de útiles. En este caso, la tostadora te avisa a través de @mytoaster cuando el pan de molde esté en su punto, para que no pierdas tiempo mirando embobado al aparato a primera hora de la mañana.

El que discute con el primo de Rajoy

Negacionistas del cambio climático hay muchos, aunque el más célebre en este país sea el pariente de Mariano Rajoy. Cansado de encontrárselos en Twitter, Nigel Leck decidió programa un 'bot' que se enzarzaba en discusiones individuales con cada usuario que pusiera en duda la existencia del calentamiento global. Este guardián con mala leche se llamaba @AI_AGW y, desgraciadamente, ha sido suspendido por la red social.

El que lleva las redes de una aerolínea

Hablamos de él la semana pasada. El piloto automático de @SpiritAirlines se encarga de contestar, mejor que sus predecesores humanos, a los usuarios que mencionan a esta 'low cost' americana en Twitter. Ya no solo los robots dejan sin empleo a los humanos, ahora también los 'bots', sus algorítmicos hermanos pequeños con un máster en gestión de Twitter.

Autoreply//GXC12_[BBL]: Out of oil. Be back in a bit… http://t.co/dNsxC1RC3D http://t.co/TmiGnfTKJH pic.twitter.com/1EdriVbt3n