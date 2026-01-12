Xiaomi estaría trabajando en un móvil con ventilador integrado

El fabricante chino sigue trabajando en nuevos smartphones, y parece que está investigando a la hora de mejorar la refrigeración de sus próximos lanzamientos. Como sabéis, en grosores tan delgados como los de nuestros smartphones es difícil mantener una temperatura moderada cuando utilizamos el terminal con una actividad mínimamente exigente. Por esa razón los fabricantes, como Xiaomi en este caso, se plantean pasar a la acción incorporando algo que vemos sobre todo en ordenadores de sobremesa y portátiles, un ventilador en el smartphone.

¿Qué prepara Xiaomi?

No es lo habitual que un smartphone lleve un ventilador integrado, al final son ruidosos, y lo que menos queremos muchos usuarios es tener que estar escuchando su zumbido mientras vemos nuestros vídeos favoritos de TikTok o nuestra serie favorita. Pero hay algunos casos en los que se puede convertir en algo imprescindible, si la carga de procesamiento del teléfono es tan alta que es inevitable notar ese calor abrasador en las manos como consecuencia del aumento de su temperatura.

Pues bien, ahora lo que hemos conocido proviene del popular filtrador chino Digital Chat Station, que ha desvelado detalles importantes acerca de un futuro smartphone de Xiaomi. Este sería un teléfono alimentado por el potente procesador MediaTek Dimensity 9500. Contaría con resolución 1.5K, así como una tasa de refresco muy alta, seguramente de 165 Hz al menos. Lo más llamativo de este terminal es que contaría con un ventilador integrado en su cuerpo.

Este se ubicaría concretamente en el módulo de cámara, lo que nos puede dar una idea de por dónde irían las intenciones de Xiaomi. Sus informaciones apuntan a que contará con uno de estos ventiladores para reducir la temperatura del teléfono cuando sea necesario, aunque no queda demasiado claro el propósito del terminal, si será de gaming o un teléfono de serie normal y corriente.

Las filtraciones apuntan a que este nuevo teléfono sería el Redmi K90 Ultra, el nuevo tope de gama de la firma china, y que por tanto ofrecería la máxima potencia posible dentro de la gama Redmi, pero sin ser un smartphone gaming necesariamente. Se especula con que el Redmi K90 Ultra sea un teléfono con esas características que ha filtrado ahora Digital Chat Station, de hecho bastantes de ellas coinciden con datos atribuidos a este modelo previamente.

La pantalla del terminal sería OLED; con una diagonal de 6,8 pulgadas. Mientras que su tasa de refresco sería elevada, de 165Hz. Y otra de sus grandes novedades sería la capacidad de la batería, de nada menos que 8000mAh. También contaría con un lector de huellas integrado en la pantalla, de tecnología supersónica. De momento tocará esperar todavía unas semanas hasta conocerlo, pero todo apunta a que será un móvil que marcará un antes y un después en la industria con ese ventilador.