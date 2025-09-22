Los Xiaomi 17 se presentarán esta misma semana

Xiaomi va a presentar por fin esta semana sus móviles más potentes, los más avanzados que vamos a conocer de la marca en este 2025, y gran parte de 2026. Es el gran evento de los chinos, y ahora sabemos que se va a celebrar en cuestión de unos días, esta misma semana. Porque ya hay una fecha oficial para su presentación, y para otros muchos dispositivos de la marca que también van a ver la luz. Y en el caso de los smartphones, lo hacen con una nueva nomenclatura, que se salta el orden natural de los modelos de la marca, para competir con Apple y sus iPhone 17.

¿Cuándo se presentan los Xiaomi 17?

Pues bien, la compañía ha anunciado que los Xiaomi 17 serán una realidad el próximo 25 de septiembre, o lo que es lo mismo, este próximo jueves. Por lo que quedan apenas tres días para que los nuevos topes de gama de los chinos por fin nos desvelen oficialmente sus características.

¿Qué esperamos de ellos?

Pues bien, lo más sorprendente de entrada es la nueva denominación de estos teléfonos, que deberían ser los Xiaomi 16, pero finalmente la firma ha decidido que sean los Xiaomi 17, para competir directamente con los teléfonos de Apple presentados hace un par de semanas solamente. El modelo Pro, llegará con una pantalla de 6.31 pulgadas, con unos biseles ultra delgados de solo 1,18mm.

La pantalla tendrá tecnología LPTO de 120 Hz, y por supuesto una resolución muy elevada, probablemente 2.5 K. Destacará por contar de nuevo con una pantalla secundaria, que estará integrada en el módulo de la cámara de fotos. Que va prácticamente de extremo a extremo de la trasera del teléfono, y parece que ofrecerá, por tanto, una mayor superficie comparada con la que estrenó en su momento el Xiaomi 11 Ultra.

Además, será el móvil más potente del mercado entre los modelos Android. Ya que tendrá el nuevo y exclusivo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Será el primero en equiparlo, hablamos del chip que montarán en 2026 los topes de gama con Android. Un móvil que también asombrará en términos de cámara, con un tridente de sensores realmente potente para garantizar las mejores fotos.

Porque tendremos un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 50 megapíxeles, y uno de periscopio de 50 megapíxeles, desde luego una combinación de mucho nivel para este teléfono. La batería también estará a la altura, con una capacidad de 6300 mAh, así como una potencia de carga de 100 W, que garantiza una carga realmente rápida para una batería tan grande. Llegará con un sensor de huellas ultrasónico en la pantalla, así como resistencia al agua y al polvo máxima, gracias a la certificación IP69.

Y por supuesto, estrenará el nuevo HyperOS 3.0, la nueva versión de la capa de personalización de Xiaomi, que en este caso estará basada en Android 16. Todo ello lo conoceremos este próximo jueves y os daremos todos los detalles.