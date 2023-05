El Xiaomi 13 Ultra sería más barato de lo que esperábamos en Europa

Sin duda es el móvil más esperado de la firma china, y como tal son muchos quienes tienen todo listo ya para recibir con los brazos abiertos al Xiaomi 13 en Europa. Y como es lógico, una información clave para estos potenciales consumidores es el precio que tendrá el terminal en el momento de su lanzamiento, ya que de ello dependerá el poder que podrán tener para hacerse con él. Ahora hemos conocido una buena noticia, porque se espera que el precio de este dispositivo sea inferior al que esperaban todos los usuarios.

¿Cuál sería su precio?

Esto es algo que hemos podido conocer gracias a una tienda holandesa, que ya sea intencionadamente o accidentalmente ha desvelado el precio del nuevo tope de gama del gigante chino al listarlo en su tienda como un producto más. Gracias a ello hemos visto cómo el Xiaomi 13 Ultra tendría un precio en Europa de 1.299 euros, lo que sería inferior a lo que se había filtrado previamente, y que apuntaba a que el precio de este teléfono sería de 1.499 euros.

Y no sería la única tienda en haber puesto a la venta, o al menos listado el teléfono a un precio inferior, ya que otro minorista lo ha añadido a su catálogo por 1.277 euros. En ambos casos estamos hablando de la versión de 12GB de memoria RAM y de 512 GB de almacenamiento interno. Y no estamos hablando de versiones chinas importadas en Europa, algo cada vez menos habitual, sino que se traería de las versiones oficiales de estos teléfonos, que a su vez se deberían regir por el precio recomendado del fabricante, al menos durante las jornadas posteriores a su lanzamiento oficial. No hay que descartar que sea algún precio promocional que esté activo durante unas semanas después de su lanzamiento en Europa, no hay que descartarlo para nada.

¿Qué esperamos de él?

Pues bien, en este caso no hay que especular o tirar de filtros, ya que es un dispositivo que se ha lanzado oficialmente en China, y conocemos todos sus detalles. Un móvil que destaca sobre todo por su cámara de fotos Leica, que es única en el mercado ya que cuenta con un sensor de nada menos que una pulgada, siendo por tanto de los más grandes que podemos encontrar actualmente en el mercado. Además, presume de nada menos que cuatro sensores de 50 megapíxeles, siendo además del principal de 1 pulgada, un periscopio, un telefoto y un ultra gran angular, vamos, de lo mejor que podemos encontrar actualmente entre los móviles de altísima gama.

Pero hay más, como el procesador más potente del momento, el Snapdragon 8 Gen 2, así como una espectacular pantalla con un enorme tamaño de 6.73 pulgadas, así como una alta resolución QHD+, con una tasa de refresco variable hasta los 120Hz gracias a su tecnología AMOLED. Por lo que estamos ante el que sin duda es el mejor móvil del momento junto a los Samsung Galaxy S23 Ultra o el iPhone 14 Pro Max.