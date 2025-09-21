Todo lo que puedes hacer con los botones físicos de tu móvil Android

Aunque son pocos los botones físicos de los que disponen los móviles modernos, sus usos pueden ser muchos. Y como no podía ser de otra forma, están desaprovechados. La mayoría de los Smartphones cuentan con básicamente tres botones que permiten el encendido y controlar el volumen. O por lo menos este es el uso que hace la mayoría de los usuarios de ellos. Son otros los usos que podemos darles, te lo contamos a continuación.

Otros usos para los botones físicos de tu móvil

A partir de la integración de las pantallas táctiles en los móviles, el número de botones físicos se ha reducido drásticamente hasta quedar apenas tres botones. A los cuales podemos asignarles otras funcionalidades con un simple ajuste de sus funcionalidades. Además, dependiendo del fabricante tendrás acceso a diferentes funcionalidades.

Este es el caso d

El nuevo botón de los iPhone 16 | Apple

e los móviles Samsung, puedes controlar la música sin activar el teléfono. Para ello es necesario instalar de la Galaxy Store el asistente de sonido. Esto convierte los botones de control de sonido en los encargados de saltar a la siguiente pista o volver a la anterior. Aunque si no quieres instalar nada, la mayoría de los fabricantes de Android permiten asignar funcionalidad a los botones a través de los propios ajustes, como con los ajustes de accesibilidad. Desde este apartado tenemos la opción tanto de responder, silenciar o responder nuestras llamadas telefónicas simplemente tocando el botón del volumen.

Para ello solo tenemos que entrar en los ajustes.

Seleccionamos las opciones de accesibilidad.

Donde encontramos el apartado “interacción y destreza”

Entre las opciones seleccionamos “responder y finalizar llamadas”

Donde activaremos “subir el volumen para responder llamadas”

También tenemos la opción de “presionar el botón lateral para finalizar las llamadas”

Del mismo modo, desde este mismo ajuste tenemos la opción de cambiar el uso de los botones para que en vez de gestionar las llamadas, podamos convertir la cámara de nuestro móvil en una lupa, con la herramienta ampliación, o incluir subtítulos en los vídeos, entre otras cosas. Para asignar estas funcionalidades solo hay que acceder los “ajustes avanzados” en el menú accesibilidad, selecciona la opción “los botones laterales y subir el volumen” donde podemos elegir cuál es la funcionalidad que queremos aplicarle a cada uno de ellos.

Todo esto, podemos hacerlo sin ayuda extra, simplemente con las opciones de personalización con las que cuenta el propio sistema. Aunque también podemos optar por instalar diferentes aplicaciones, como Botón Mapper con las que podemos programar otros usos para los botones. Aunque debemos que las opciones de personalización de nuestro móvil son muchas, con lo que podemos asignar diferentes acciones dependiendo de si pulsamos una o dos veces los botones e incluso algunos modelos también permiten activar funciones, tocando en la parte trasera del móvil, una o varias veces. Este ajuste también podemos personalizarlo y usarlo según nuestros gustos y preferencias.