Si tienes uno de estos móviles antiguos de Xiaomi recibirás el modo Ultra HD

Traemos muy buenas noticias si tienes un teléfono antiguo de Xiaomi o Redmi. Y es que, parece que la firma va a llevar el modo Ultra HD de los mejores teléfonos Xiaomi a modelos menos recientes.

De esta manera, Xiaomi ha sorprendido con el despliegue de una nueva función llamada Ultra HD Picture Quality, que llega a varios de sus equipos para brindar la mejor experiencia al hacer fotos.

Qué es el modo Ultra HD de Xiaomi

El modo Ultra HD de Xiaomi es una función presente en la aplicación de cámara de varios de sus smartphones que permite capturar fotografías con una resolución mucho mayor a la habitual, incluso aunque el sensor no tenga tantos megapíxeles de forma nativa.

Xiaomi 15S Pro | Xiaomi

Lo que hace este modo es combinar varias tomas y aplicar procesamiento de imagen avanzado (IA, reducción de ruido y algoritmos de interpolación) para generar un archivo final de alta resolución, con un nivel de detalle superior al que se obtiene en el modo automático. En algunos modelos, por ejemplo, una cámara de 50 MP puede producir imágenes de 100 MP o más gracias a esta técnica.

El modo Ultra HD está pensado para situaciones donde quieres conservar el máximo detalle posible: paisajes amplios, arquitectura, fotografía de producto o cualquier escena que vayas a recortar después sin perder nitidez. Al ampliar la foto, se aprecia mejor el detalle fino, como las texturas, bordes, letras o elementos lejanos, en comparación con una toma estándar.

Qué modelos Xiaomi recibirán el modo Ultra HD

Como habrás visto, el modo Ultra HD consigue mejorar de manera significativa la edición de imágenes, integrándose directamente en el ecosistema HyperOS.

Y si tienes un modelo compatible, que sepas que se trata de una actualización vía servidor, por lo que los usuarios no necesitan descargar ni instalar nada manualmente.

Por último, te dejamos el listado oficial de los nuevos modelos que se actualizan con el modo Ultra HD de Xiaomi.

Gama Xiaomi

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Civi 3

Xiaomi 13 MIX Fold 3

Gama Redmi