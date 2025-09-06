TCL NXTPAPER 60 Ultra, el mejor teléfono para leer libros se renueva para ser más completo

Si buscas un teléfono para leer ebooks o libros electrónicos, la familia NXTPAPER de TCL Es la mejor opción. Y la firma acaba de presentar en la IFA 2025 su nuevo TCL NXTPAPER 60 Ultra, su teléfono más completo hasta la fecha.

Y sí, el TCL NXTPAPER 60 Ultra es el teléfono definitivo para usarlo de lector de ebooks. Para ello, presume de una pantalla NXTPAPER 4.0 de 7,2 pulgadas que cambia por completo la experiencia de uso. Su textura mate, su comportamiento frente a la luz y su capacidad para eliminar reflejos prometen una experiencia de lectura increíble.

Así es el TCL NXTPAPER 60 Ultra

Lo más curioso es que la pantalla del TCL NXTPAPER 60 Ultra no se siente como un panel normal, sino que es lo más parecido al papel que puedes tener en un dispositivo Android.

TCL NXTPAPER 60 Ultra | TCL

El secreto radica en la tecnología NXTPAPER 4.0, que combina siete capas de protección ocular y que incluyen reducción de luz azul, brillo adaptable hasta solo 2 nits, antirreflejo, cero parpadeos y optimización circadiana. Por si no fuera suficiente, es una pantalla que se adapta a la luz del entorno, cambia su tono y brillo según la hora del día y elimina casi por completo el deslumbramiento

La guinda del pastel la pone el modo Max Ink y que convierte la pantalla en blanco y negro para una lectura más realista. Solo has de pulsar un botón, se bloquean notificaciones y se activa un entorno visual relajante y perfecto para leer ebooks sin distracciones.

Siguiendo con las bondades del TCL NXTPAPER 60 Ultra, viene con un lápiz T-Pen Magic, incluido con el dispositivo. Un accesorio con baja latencia y sensibilidad a la presión que ofrece una experiencia sorprendentemente parecida a escribir sobre papel. Y con la app TCL Note y sus herramientas de IA, puedes tomar apuntes, resumir textos, convertir notas de voz en texto o transformar un párrafo largo en una lista clara.

Todo el sistema se mueve gracias a un procesador MediaTek Dimensity 7400 y 12 GB de RAM (ampliables virtualmente a 24 GB) para que brinde un rendimiento a la altura. No nos olvidemos de un almacenamiento generoso (256 o 512 GB) y una batería de 5.200 mAh que se carga al completo en poco más de una hora gracias a su cargador de 33 W.

Cerramos con la cámara del TCL NXTPAPER 60 Ultra, que incluye sensor principal de 50 MP, gran angular y teleobjetivo periscópico con zoom óptico 3x.

Precio y disponibilidad

El TCL NXTPAPER 60 Ultra llegará a España en dos versiones, y ambas incluyen el T-Pen y una funda tipo libro: