SPC ZEUS 2 PRO, un teléfono para mayores de lo más completo

Vivimos en una era en la que tener un teléfono inteligente es algo imprescindible. Ya sea para usar servicios de mensajería como WhatsApp o GPS como Google Maps, los smartphones son un básico para todos. Y nuestros mayores también cuentan con opciones adaptadas a ellos, como el nuevo SPC ZEUS 2 PRO.

Sí, la conocida marca española de electrónica acaba de presentar el SPC ZEUS 2 PRO, un dispositivo diseñado para responder a las necesidades reales de este perfil de usuario.

Como explican en la nota de prensa, “En España, las personas mayores de 60 años representan un segmento de población cada vez más amplio y, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, en 2030 casi una tercera parte de la población española superará esa edad.” Así que mejor tener tecnología adaptada a sus necesidades."

Para ello, el nuevo smartphone para mayores de SPC incluye características diseñadas especialmente para las personas de mayor edad como botones físicos y una interfaz en Modo Fácil, adaptada con iconos más grande,y unas prestaciones muy completas.

SPC ZEUS 2 PRO, el móvil perfecto para nuestros mayores

El nuevo ZEUS 2 PRO ofrece especificaciones de un smartphone moderno, como su pantalla HD+ de 6,1 pulgadas, cámara dual de 50 megapíxeles, conectividad NFC, compatibilidad con eSIM, carga rápida e incluso carga inalámbrica, pero mantiene detalles pensados para quienes buscan comodidad y facilidad de uso.

Por ejemplo, el SPC ZEUS 2 Pro incluye botones físicos para responder y colgar llamadas, un botón SOS de emergencia, base de carga tipo dock y un Modo Fácil que simplifica Android con iconos grandes, colores llamativos, textos más legibles y un asistente inicial que guía al usuario paso a paso.

SPC ZEUS 2 PRO | SPC

Una de las grandes novedades de este modelo es su integración con la aplicación SPC Care, una herramienta gratuita que permite a familiares y cuidadores gestionar el móvil de forma remota sin invadir la autonomía del usuario.

Desde la app es posible configurar ajustes básicos, organizar la pantalla, controlar el botón SOS, aumentar el volumen o el tamaño de letra, e incluso recibir notificaciones si el teléfono tiene la batería baja, si se ha pulsado el SOS o si no hay actividad durante varias horas.

Además, incorpora localización GPS en tiempo real y la posibilidad de compartir la gestión entre varios cuidadores, por lo que te ayudará a estar más tranquilo. Y que no te preocupe su rendimiento, ya que el SPC ZEUS 2 PRO llega conun procesador MediaTek Helio G36 acompañado de 4 GB de RAM (ampliables a 12 GB mediante RAM virtual) y 128 GB de almacenamiento interno, expandibles con tarjeta microSD de hasta 1 TB. Más que suficiente para brindar un gran rendimiento.

Junto al modelo Pro, SPC también presenta el SPC ZEUS 2, una versión más compacta con pantalla de 5 pulgadas y cámara principal de 13 megapíxeles. Mantiene tanto el Modo Fácil como todas las funciones de SPC Care, lo que lo convierte en una alternativa más asequible y manejable para el día a día.

El SPC ZEUS 2 PRO ya está disponible en España a un precio de 249,90 euros, con una promoción de lanzamiento que incluye funda y cargador rápido de 20W de regalo hasta el 11 de septiembre. El SPC ZEUS 2, por su parte, llegará el 20 de septiembre por 199,90 euros. Ambos modelos se integran de manera nativa con SPC Care, disponible gratuitamente en Google Play y App Store.