El Samsung Galaxy S25 FE llega a España cargado de potencia e IA

Hoy teníamos una cita muy importante con el fabricante coreano, y la firma no nos ha decepcionado. De esta manera, Samsung ha ampliado la familia Galaxy S25 con el lanzamiento del Samsung Galaxy S25 FE, un modelo que mantiene el espíritu de las ediciones “Fan Edition”: ofrecer gran parte de las prestaciones de la gama alta, pero en un formato más accesible y con un precio más ajustado.

Un equipo con un aspecto refinado y que mide casi igual que el Samsung Galaxy S25+, ademas de unas prestaciones que no te decepcionarán, además de mantener un diseño delgado y ligero, con un grosor de 7,4 mm, un peso de 190 gramos y la certificación IP68, que asegura resistencia al agua y al polvo.

Así es el Samsung Galaxy S25 FE

Arrancamos hablando del apartado multimedia del Samsung Galaxy S25 FE, que presume de una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz .Además, Samsung ha incluido Vision Booster, una función que mejora la visibilidad en exteriores ajustando brillo y contraste automáticamente.

Samsung Galaxy S25 FE | Samsung

Pasando al procesador, el Samsung Galaxy S25 FE cuenta con un Exynos 2400 de 4 nm, el mismo procesador que impulsa al resto de la familia Galaxy S25 en varias regiones. A nivel de memoria, está disponible en tres configuraciones: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB y 8 GB + 512 GB, por lo que potencia no le faltará.

¿Y qué decir de la cámara del Samsung Galaxy S25 FE ? Pues que cuenta con un sistema de triple cámara con un sensor gran angular de 50 MP con estabilización óptica, ultra gran angular de 12 MP con un campo de visión de 123 y un teleobjetivo de 8MP con zoom óptico 3X para brindar unas capturas de ensueño. A esto se suma una cámara frontal de 12 MP, suficiente para selfies y videollamadas. Todo potenciado con la IA de Samsung para conseguir los mejores resultados.

Respecto a la autonomía, apunta maneras gracias a una batería es de 4.900 mAh, que incluye carga rápida de 45 W que permite recuperar hasta un 65 % en solo media hora, aunque el cargador se vende por separado. También cuenta con carga inalámbrica rápida y la función Wireless PowerShare, que convierte al teléfono en una base para recargar otros dispositivos compatibles, como auriculares Galaxy Buds o relojes Galaxy Watch.

Por último, a nivel de conectividad, no te faltarán opciones: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct y Bluetooth 5.4. De serie, llega con Android 16 con One UI 8, por lo que vas a poder disfrutar de todas las herramientas IA

Disponibilidad y precio:

El nuevo modelo se venderá en cuatro acabados: Azul Marino, Azul Glacial, Negro Intenso y Blanco, aunque la disponibilidad puede variar según el país y el operador. ¿Su precio? El Samsung Galaxy S25 FE ya se puede comprar en España a un precio de 759 euros para la versión de 128 GB, 819 euros en el modelo con 256 GB y 939 euros para la variante más completa de 512 GB.