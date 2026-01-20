El Samsung Galaxy A57 se queda sin secretos antes de presentarse: será muy delgado

La gama media de Samsung está cerca de recibir a su miembro más aventajado, el futuro Galaxy A57. Este representará el tope de esta gama media, que como sabéis lo divide a la gama alta, que ya encarna el Galaxy S25 FE. Por tanto, es el móvil más potente que Samsung nos ofrece en una horquilla de precio inferior a los 500 euros. Ahora sabemos todo sobre él, algo que nos indica que está realmente cerca de convertirse en una realidad, quizás en cuestión de días o de semanas.

No deja nada a la imaginación

Este nuevo teléfono se ha filtrado gracias al medio Android Treasure, y ha dejado todas sus características a la vista gracias a su paso por la certificación china TEENA, por la que pasan los dispositivos que están a punto de lanzarse al mercado. Este ha pasado como el dispositivo SM-A5760, y demuestra que será un terminal mucho más delgado que su predecesor, ya que en el paso por la certificación ha mostrado sus dimensiones.

Samsung Galaxy A55 5G | Samsung

Estas serán de 161,5 x 76,8 x 6,9 mm, por lo que será mucho más delgado que su predecesor, que medía 7,4 mm de grosor. Por tanto, estamos ante un golpe de timón de Samsung en su gama media más avanzado, ya que lo ha diseñado claramente para posicionarse como un móvil muy delgado, en la línea de otros que hemos conocido en 2025 y que también llegarán en 2026. No es un iPhone Air, pero dentro de la gama media menos de 7 mm se puede considerar ya como extremadamente delgado.

Otro aspecto importante es el peso, ya que también es más liviano, con un peso de tan solo 182 gramos, frente a los 198 gramos de sus predecesores. Un móvil que contará con el potente procesador Exynos 1680 de Samsung, y que cuenta con ocho núcleos. La GPU es una Xclipse 550, que utiliza una arquitectura de AMD que nos permite jugar a títulos muy exigentes, algo que acompaña con 8GB y 12GB de memoria RAM y 128GB o 256GB de almacenamiento interno.

En cambio, la cámara de este modelo es la misma de su predecesor, no esperemos aquí mejoras, ya que tiene el mismo sensor principal de 50 megapíxeles, así como el ultra gran angular de 12 megapíxeles, y un sensor macro de 5 megapíxeles. Delante, la cámara de fotos cuenta con un sensor de 12 megapíxeles para hacer selfies o videollamadas. Por tanto en este aspecto no se ha centrado en absoluto la firma coreana.

La batería sigue siendo de 5000mAh, y ofrece una carga de 45W, que es bastante potente para lo que suele ofrecer Samsung. Otras características vistas en la TEENA son la conectividad 5G, GPS, Wifi, Bluetooth o NFC. Por tanto, parece que Samsung ha optado este año por mejorar el diseño del teléfono, reduciendo su grosor y peso sin comprometer la batería. Ahora bien, nos falta información sobre la pantalla, pero otras filtraciones apuntan a un panel de 6,6 pulgadas, con tecnología AMOLED y tasa de refresco 120Hz. Quizás por tanto sea un poco más pequeño, ya que su predecesor tenía una diagonal de 6,7 pulgadas.