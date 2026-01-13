El Samsung Galaxy A07 5G se estrena oficialmente con una batería gigante

Samsung ha lanzado su nuevo Galaxy A07 5G, la variante con esta conectividad del modelo lanzado el pasado verano. Si bien no se trata de un lanzamiento global, porque Samsung no lo ha desvelado oficialmente, sí que lo ha mostrado ya oficialmente en uno de sus sitios web. Y, por tanto, ya lo conocemos al completo, y conocemos todas sus novedades, como es su gran batería, que se convierte en una de las más grandes en la gama de los coreanos.

Así es el nuevo Samsung Galaxy A07 5G

El teléfono de Samsung se ha dejado ver en la web oficial de la marca en Myanmar, por lo que aunque se trata de información oficial, tampoco podemos tomarlo como un lanzamiento oficial, porque eso seguramente llegue en unos días con un comunicado de prensa de Samsung en su sala de prensa. Un terminal que destaca sobre todo por su nueva batería, que cuenta con un 20% más de capacidad que la de su predecesor.

Samsung Galaxy A07 5G | Samsung

En este caso hablamos de que esa batería tiene una capacidad de 6000 mAh, frente a los 5000 mAh de su predecesor. En lo que a la pantalla se refiere, tiene una diagonal de 6,7 pulgadas, y tiene resolución HD+ de 720x1600 píxeles. La tasa de refresco de 120 Hz viene acompañada de un brillo de 800 nits. Eso sí, el diseño de la pantalla no se ve especialmente moderno, si tenemos en cuenta que la cámara frontal está dentro de un notch en forma de gota.

Samsung Galaxy A07 5G | Samsung

En el rendimiento no hay novedades, ya que se trata del mismo procesador de su predecesor, como es el MediaTek Dimensity 6300. Este es el que proporciona la conectividad 5G que lo diferencia del modelo estándar de la gama, pero como podéis comprobar, no ofrece ningún salto de rendimiento respecto del modelo 5G del pasado año. Este procesador llega con 4GB o 6GB de memoria RAM, así como de 128GB de almacenamiento interno.

Este se puede ampliar mediante tarjetas microSD hasta los 2TB. Un teléfono que, en lo que a cámara se refiere, nos ofrece lo justo, y tampoco muy diferente de su predecesor. Con un sensor principal de 50 megapíxeles y un secundario de 2 megapíxeles de profundidad. Delante, la cámara para hacer selfies y videollamadas es de 8 megapíxeles, como es habitual, una cámara correcta, sin más.

Otras características son la certificación IP54 frente al agua y el polvo. Así como un conector USB tipo C, Wifi de doble banda, y la conectividad 5G que ya conocíamos. El software con el que llega es Android 16, bajo One UI 8, la última versión de la capa de personalización. Tiene unas dimensiones de 167,4 x 77,4 x 8,2 mm y pesa 199 gramos. El precio con el que se estrena es de 150 euros al cambio para la versión básica de 4GB+128GB. Mientras que la versión de 6GB+128GB tiene un precio de 165 euros al cambio.