El Realme C85 Pro se queda sin secretos

Hace unos días os contábamos que Realme tenía a punto un nuevo móvil de gama media que probablemente llegue a España en el futuro. Este teléfono nos mostraba sus características más importantes. Y ahora lo hace en un vídeo compartido en redes, donde un youtuber ha mostrado el teléfono con todo detalle, y por tanto confirmando su inminente lanzamiento y su aspecto en las manos, su aspecto real.

Así es el inminente Realme C85 Pro

El otro día las características que conocimos las había desvelado la propia Realme en un teaser sobre su presentación, y ahora con este vídeo lo podemos ver tal y como es con su aspecto real. Se le puede ver en color negro, verde y morado. Estos tres colores se pueden ver en el vídeo, y también en varias imágenes donde se pueden apreciar todos los detalles de estos colores.

Podemos comprobar cómo en la parte trasera estos teléfonos presumen de una bonita textura que altera su apariencia dependiendo de cómo incide la luz sobre el teléfono. En el vídeo se puede ver también el teléfono en acción, encendido, donde podemos comprobar que a pesar de su precio tan ajustado, tiene una pantalla de mucha calidad. Esta se mueve de manera fluida gracias a los 120 Hz.

Vemos en la parte trasera un módulo rectangular de cámara, donde se alojan tres sensores, así como el flash LED y un anillo de notificaciones, que parece ser que se ilumina en diferentes colores según la app desde la que lleguen esas notificaciones.

Una bestia para la gama media

Este teléfono llegará a la gama media más avanzada de Realme con unas características realmente potentes. Empezando por la pantalla AMOLED con una diagonal de 6,8 pulgadas, con resolución Full HD+ y que cuenta con una cámara de fotos perforada en la parte superior.

El procesador de este teléfono sería el MediaTek Dimensity 6300 que contará con conectividad 5G y vendrá con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Un teléfono que a nivel de batería tendrá una de las capacidades más altas en el mercado actual de gama media, con nada menos que 7000 mAh con una carga rápida de 45 W. Un teléfono que además ofrecerá máxima resistencia, gracias a la certificación de grado militar MIL-STD-810H, frente a las caídas accidentales o temperaturas extremadamente altas o bajas.

Un teléfono que parece estar a la vuelta de la esquina, y que aunque se ha filtrado de momento en India, aunque no tenemos duda de que probablemente haga su debut también en España, donde la serie C de Realme es una de las más populares de su gama, que es la de los teléfonos de gama media mejor equipados y con un precio mucho más ajustado.