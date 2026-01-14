Las pantallas de los iPhone 18 se filtran al completo, ¿cómo son?

Apple lanzará este 2026 sus iPhone 18, aunque por primera vez, según los analistas, no pondrá a la venta a la vez sus tres nuevos modelos. Sino que el iPhone 18 estándar se lanzaría más tarde, en la primavera de 2027. Y es que se espera que el último trimestre de 2026 esté muy concentrado para Apple, con el lanzamiento también, o al menos su presentación, del primer iPhone plegable, que va a acaparar toda la atención. Mientras vamos conociendo nuevos detalles sobre cómo serán los iPhone 18. En este caso sobre sus pantallas, que una vez más tendrán que ofrecer las mejores prestaciones posibles.

Así serán estas pantallas

Una vez más ha sido el popular filtrador Digital Chat Station quien ha desvelado las características clave de estos nuevos smartphones. Detallando las características más importantes sobre los paneles de los tres modelos que se lanzarán de esta gama, y también añade cuál sería el panel de la segunda generación del iPhone Air, que está ahora en desarrollo. Pues bien, comenzando por el iPhone 18, este contaría con un panel de tecnología LPTO OLED, con una diagonal de 6,27 pulgadas. Este tendría una tasa de refresco variable de 120Hz, por lo tanto ProMotion, y una isla dinámica, que los rumores apuntan a que pueda ser algo más pequeña.

En el caso del iPhone 18 Pro, tenemos la misma pantalla de 6,27 pulgadas, también con tecnología LPTO OLED, y 120Hz de tasa de refresco. Pero aquí la diferencia estará en la isla dinámica, que sí será mucho más pequeña, ya que se espera que el Face ID se oculte bajo la pantalla. No queda claro cómo será finalmente, si una isla más pequeña, o si directamente se convertirá en una cámara perforada como la de los móviles Android.

En el caso de iPhone 18 Pro Max la pantalla con tecnología LPTO OLED tiene un tamaño mucho más grande, con una diagonal de 6,86 pulgadas. Así como tasa de refresco de 120Hz, y también presumiendo de esa nueva isla dinámica más pequeña con el Face ID oculto bajo la pantalla. Esto en lo que se refiere a la serie de los iPhone 18. Mientras que en el caso del iPhone Air 2, el modelo ultradelgado, también tenemos detalles de cómo sería.

Esta contaría con una diagonal de 6,55 pulgadas, así como un panel LPTO OLED con tasa de refresco de 120Hz. En el caso de este modelo ultradelgado tenemos la misma isla dinámica de la primera generación, por lo que no habría cambios en ella. Además, se espera que en todos los modelos, la cámara frontal que acompaña al Face ID, cuente con una resolución mayor, o al menos un sensor de mayor calidad.