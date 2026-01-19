El Oppo A6 Pro 5G llega a España con una gran batería de 6500mAh

Precisamente la pasada semana os contábamos que Oppo había ampliado su gama media con nada menos que seis nuevos modelos, aunque dos de ellos solo eran variantes de color, de la nueva gama A6. Y sí, confiábamos en que alguno de estos modelos llegará a nuestro país pronto, pero no pensábamos que tanto. Y es que menos de una semana después, la firma china ha lanzado en nuestro país su modelo más avanzado dentro de estos nuevos A6.

Precio y disponibilidad

El nuevo gama media de la marca, el Oppo A6 Pro 5G, se estrena en nuestro país por 279 euros, incluyendo un descuento promocional de 20 euros, disponible hasta el próximo 22 de febrero. El terminal está disponible desde hoy en una configuración de 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno.

Oppo A6 Pro 5G | Oppo

Ficha técnica del Oppo A6 Pro 5G

Estamos sin duda ante uno de esos móviles de gama media de la nueva ola, que nos ofrecen sobre todo una autonomía notable gracias a una batería enorme. Y es que este nuevo modelo llega con una capacidad de nada menos que 6500mAh, un 30% más de capacidad que la media de los teléfonos de gama media. Por tanto es sin duda uno de los grandes atractivos y principal razón para hacerse con él a un precio tan competitivo.

Además, su potencia de carga es muy elevada, hablamos de tecnología SuperVOOC con 80W, lo que permite cargarlo al completo en apenas 40 minutos, a pesar del gran tamaño de su batería. Por tanto estamos ante uno de los mejores móviles de la gama media en un aspecto tan importante como el de la batería. Con ella podemos reproducir hasta 19,1 horas de vídeo ininterrumpidamente desde YouTube, o hasta 37 horas de llamadas, eso es un día y medio de.

La pantalla de este teléfono llega con un panel con diagonal de 6,57 pulgadas, así como tecnología AMOLED de calidad, con colores vivos, bien contrastados, negros puros y una resolución de 1080x2374 píxeles. Esta tiene unos biseles ultra finos de 1,67 mm. La tasa de refresco de este modelo es de 120Hz, mientras que su brillo pico llega hasta los 1400 nits, por tanto una pantalla a la altura desde luego. Su procesador es un potente MediaTek Dimensity 6300, un perfecto gama media que proporciona conectividad 5G. Este viene acompañado del sistema SuperCool VC de Oppo, que disipa de forma más eficiente el calor del interior del teléfono.

La cámara cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles, y no esperemos nada extravagante, hay solo un sensor secundario, para hacer retratos, y delante una cámara perforada en la pantalla para hacer selfies. Es también un móvil ultra resistente, ya que cuenta con la certificación IP69, la más elevada del mercado frente al agua y el polvo, por lo que podemos sumergirlo sin problemas para hacer fotos acuáticas en agua dulce. También presume de un sonido extraordinario gracias a un doble altavoz estéreo y el modo Ultra Volumen, proporcionando hasta un 300% más de volumen respecto de los valores habituales. Llega a las tiendas con ColorOS 15, la versión de la capa de personalización basada en Android 15.