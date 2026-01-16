Oppo lanza cinco nuevas variantes de sus Oppo A6

Hace unos días os contábamos que Oppo había lanzado unos nuevos modelos de la gama A6, concretamente los Oppo A6s. En este caso se trata de cinco nuevos modelos, que nos permiten disfrutar de excelentes prestaciones por un precio realmente ajustado. Hablamos de los Oppo A6x, Oppo A6x 4G, Oppo A6t Pro, así como los Oppo A6t 5G y 4G. Unos móviles que esperamos puedan ser una realidad en España en los próximos meses, al menos alguno de estos modelos que vamos a conocer.

Oppo A6x, los más asequibles

Estos nuevos teléfonos de Oppo son variantes de los Oppo A6 y A6s, que conocimos hace unos días. El modelo 5G es el más avanzado, con una pantalla de 6,75 pulgadas de diagonal, con resolución HD+, así como tasa de refresco de 120Hz. Cuenta con un potente procesador MediaTek Dimensity 6300. Por lo que nos garantiza un gran rendimiento en todas las facetas. Se trata de un terminal que destaca por una gran batería de 6500mAh, muy grande desde luego. Y que tiene una cámara con dos sensores traseros, de 50 y 2 megapíxeles. Delante, la cámara selfie es de 5 megapíxeles.

El nuevo Oppo A6x | Oppo

Por su parte la variante 4G tiene el mismo cuerpo y diseño, pero en su interior se caracteriza por contar con un procesador Snapdragon 685, un clásico de la gama media, con una cámara de 13 megapíxeles. Ambos llegan con Android 15 como sistema operativo bajo la capa ColorOS 15.

Oppo A6t, los más avanzados

En esta gama tenemos tres variantes, una de ellas es el Oppo A6t Pro, que es el más avanzado de los tres. Este nos ofrece la misma pantalla de los otros modelos anteriores, así como el Snapdragon 685, pero además nos brinda una batería enorme. Esta tiene una capacidad de 7000 mAh, con carga rápida de 45W, así como una certificación IP69. Aquí la cámara ya es mejor, con un sensor principal de 50 megapíxeles.

Sobre los otros dos modelos, podemos hablar en realidad de una remezcla de los que ya hemos hablado. Porque básicamente tanto el Oppo A6t 5G y el modelo 4G, son básicamente el Oppo A6x en diferentes colores, no hay hardware diferente, sino solo los colores disponibles. Comparten absolutamente toda la ficha técnica, salvo esa gama de colores. Por tanto en realidad, como modelos nuevos, podemos contar con tres, más los dos de hace unos días, tenemos una gama de Oppo A6 con cinco variantes, que ojalá lleguen en algún momento a España.

Todo apunta a que sí, aunque sea parcialmente. Recordemos que los Oppo A5 llegaron a España en mayo de 2025, por lo que no hay que descartar en absoluto que sus sucesores puedan estrenarse en nuestro país de aquí a entonces, incluso un poco antes, en el mes de abril. Cuántos llegarán no lo sabemos, pero los consumidores tienen muchas ganas de conocer los nuevos móviles accesibles de Oppo es evidente. De hecho estos modelos ya están anunciados a nivel global, ya que su llegada a nuestro país, aunque sea con cuentagotas, parece bastante más cercana.