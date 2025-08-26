El nuevo Samsung Galaxy A07 llega con 6 años de actualizaciones por apenas 100€

Si por algo Samsung es el principal fabricante de móviles del mundo desde hace muchos años, es porque cuenta con una de las gamas más grandes y amplias del mercado. Sus teléfonos no solo destacan en la gama alta, en el perfil premium que tan de moda está. Sino que también lo hacen en las gamas más asequibles, esas que rondan el precio psicológico de los 100 €, ahí es donde se posiciona el nuevo Samsung Galaxy A07 que acaba de llegar al mercado, y que nos ofrece una excelente relación de prestaciones y precio.

Ficha técnica del Samsung Galaxy A07

A nivel de diseño, este destaca por lo mismo que los recientes teléfonos de la gama A. Pasando de cámaras con sensores desnudos desprovistos de módulo, a recuperar un clásico módulo en forma de pastilla, en este caso vertical con dos sensores. Delante, tenemos una vez más una pantalla con notch en forma de gota integrado. Una pantalla que cuenta con una diagonal de 6,7 pulgadas, así como con un panel LCD.

El nuevo Samsung Galaxy A07 | Samsung

Ofrece tasa de refresco de 90 Hz, así como una resolución HD+, lo habitual entre estos teléfonos tan asequibles, por lo que aquí se mueve con la media. En lo que al rendimiento se refiere, este teléfono llega con un procesador de MediaTek, concretamente con un Helio G99, uno de los más potentes de la gama de entrada, y que sin duda es garantía de buen rendimiento. Este procesador supone un gran salto de calidad respecto de la anterior generación.

A este le acompañan una memoria RAM de 4 GB u 8 GB, así como un almacenamiento interno de 64 GB, 128 GB o 256 GB. La cámara de fotos de este modelo llega con don dos sensores, como vemos en las imágenes. El principal es de 50 megapíxeles, mientras que el secundario es de 2 megapíxeles de profundidad. Es capaz de grabar vídeo Full HD a 30 fotogramas por segundo.

La batería de este nuevo Samsung Galaxy A07 llega con una capacidad estándar, parece que todavía no se ha sumado a la corriente del silicio. Porque cuenta con una capacidad de 5000 mAh, y una potencia de carga de 25 W, que está bastante bien para lo que suele ser Samsung en este sentido. Un teléfono que cuenta con Wifi 5, así como Bluetooth 5.2 y un conector USB tipo C.

Un terminal que es bastante delgado, con unas dimensiones de 167.4 x 77.4 x 7.6 mm, a sí como un peso de 184 gramos. Uno de los puntos fuertes llega con el software, ya que cuenta con Android 15 basado en One UI 7, pero la gran noticia llega con que contará con 6 años de actualizaciones, nada menos, de Android y de seguridad. No está nada mal para un teléfono de esta horquilla de precio tan ajustada.

El Samsung Galaxy A07 de momento se ha lanzado en Ucrania. Donde su precio parte de los 100 euros al cambio, para la versión de 4 GB+128 GB. También se ha dejado ver por las tiendas oficiales de Samsung en Indonesia.