El nuevo plegable con pantalla triple de Huawei ya tiene fecha de presentación oficial

Los móviles plegables son tendencia en el mercado desde que Samsung presentara en 2019 su primer modelo Fold. Y desde el pasado año este segmento ha dado un salto de innovación, al pasar de los habituales, Flip y Fold a un nuevo factor de forma, como es el TriFold. Este ha sido lanzado por Huawei, y antes de que Samsung haya lanzado su primer modelo de este tipo, algo que ocurrirá antes de aunque acabe el año, tal y como ha confirmado la firma, tendremos una segunda generación. De hecho, ya conocemos oficialmente cuándo será una realidad.

¿Cuándo se presenta el nuevo TriFold?

Pues bien, la firma china ha anunciado que su nuevo Huawei Mate XTs se presentará el próximo 4 de septiembre en el país asiático. Por tanto, en plena efervescencia por el IFA de Berlín, la firma china hará lo propio lanzando su nueva generación de uno de los teléfonos más sorprendentes del mercado. Junto a este anuncio oficial, hemos seguido conociendo nuevas filtraciones que nos han ido dando una idea de lo que esperar de esta nueva generación de la que se avecinan interesantes cosas.

Ha sido el prestigioso filtrador Digital Chat Station quien ha desvelado en la red social china Weibo, todos los pormenores del lanzamiento. Este nuevo plegable de pantalla triple llegaría con un procesador Kirin 9020, el más potente del fabricante asiático y que encontramos en los recientes Huawei Pura 80. La GPU integrada será una Maleoon 920 de 8 núcleos. Además, gracias a él podrá contar con conexión vía satélite, al menos de momento para emergencias.

En lo que al diseño se refiere, el fabricante ha actualizado las bisagras, que no solo mejora la durabilidad, sino que también reduce la arruga de las juntas de las pantallas. La cámara de fotos de este teléfono contará con un sensor principal de 50 megapíxeles, así como apertura variable. Contará también con un sensor teleobjetivo de periscopio, para brindarnos un Zoom óptico importante.

Una nueva generación que contaría con soporte para lápiz inteligente óptico. Eso sí, la gran sorpresa la encontraríamos en el precio, que será muy inferior al de su predecesor, lo que es una excelente noticia, sobre todo para uno de los móviles más avanzados del mercado. Y es que pasará de costar 2750 dólares en su primera generación, a 2060 dólares en esta segunda, lo que supone un drástico recorte de precio. Algo que entendemos han podido alcanzar con una combinación de reducción de costes y estrategia comercial más agresiva.

La firma ha vendido el pasado año al más de medio millón de unidades de este peculiar plegable. Huawei ahora espera que esta nueva generación pueda vender el doble de unidades, sobre todo teniendo en cuenta esa gran reducción de costes que experimentará con el salto a su segunda generación.