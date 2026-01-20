El Motorola Edge 70 Fusion nos desvela todos y cada uno de sus detalles

Motorola lanzará esta próxima primavera una nueva variante de sus Motorola Edge 70, que es la gran nueva gama media de la marca. Este nuevo modelo Fusion, se posicionará, por lo que hemos conocido ahora, en la gama media más avanzada. Se ha filtrado al completo, dándonos todos los detalles necesarios para considerar si será un móvil más o menos asequible dentro de la gama media, y parece que en todos los aspectos nos ofrecerá un perfil muy equilibrado.

Un móvil sólido con unas características dignas de gama alta

Esa es la impresión que tenemos cuando repasamos la ficha técnica de este teléfono, que ha compartido el popular y fiable filtrador Evan Blass, al que podemos darle total veracidad en base a sus informaciones a lo largo de estos años. Lo primero que se desvela es que este Motorola edge 70 Fusion tiene el nombre interno de Avenger. Y como vais a ver, es un perfecto gama media con algunas características destacables.

Tiene una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, que nos ofrece una tasa de refresco muy elevada de 144Hz, así como un brillo pico de 5200 nits. Es compatible con HDR10+, y está protegida con el cristal Corning Gorilla Glass 7i. A nivel de rendimiento es un móvil bastante potente, ya que cuenta con uno de los procesadores más potentes de la gama media, como es el Snapdragon 7s Gen 3.

Con él tenemos garantías de un movimiento fluido por todo el teléfono sea cual sea la tarea que queramos llevar a cabo. Este vendrá acompañado de versiones de 8GB o 12GB de memoria RAM, así como de 256 GB de almacenamiento interno. Sin duda un móvil en este aspecto muy solvente. Respecto de la cámara de fotos, ha detallado la cámara principal de este terminal.

Y es que tendrá un sensor principal de 50 megapíxeles Sony LYTIA, por lo que habrá mucha calidad en él, aunque es de esperar que tenga otros dos sensor secundarios. Delante, a la hora de hacer selfies, tendremos una cámara de 32 megapíxeles. La batería será uno de los rasgos más importantes de este teléfono, ya que contará con una capacidad extraordinaria. Tanto es así que nos ofrecerá 7000mAh de capacidad, suficiente para un par de días de autonomía con una carga completa.

Esta se cargará a una potencia máxima de 68W, por lo que sin duda alguna es un móvil que a nivel de batería ofrece lo más avanzado del mercado, y todo ello sin aumentar su grosor. Según el filtrador, este teléfono tendrá resistencia MIL-STD-810H de grado militar, mientras que será resistente al agua y al polvo en su máximo nivel, con las certificaciones IP68 e IP69. Los colores disponibles serán Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air, y Silhouette.

Es importante destacar que, a nivel de software, este Motorola Edge 70 Fusion contará con tres años de actualizaciones de sistema operativo. Ahora bien, no sabemos si a nivel de actualizaciones de seguridad serán los mismos años o cinco, que suele ser ahora lo habitual. Un móvil que debería presentarse la próxima primavera.