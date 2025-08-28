El Moto G86 Power llega a España con una enorme batería

Ya puedes comprar en España uno de los móviles de Motorola con más batería que hemos conocido en los últimos años. Se trata del nuevo Moto G86 Power, que nos ofrece sin duda una gran autonomía gracias a esa mayor capacidad. Pero además viene con mucho estilo y potentes prestaciones a un precio bastante razonable, y que vamos a repasar ahora con su disponibilidad en nuestro país.

Precio y disponibilidad

El nuevo teléfono de Motorola se estrena en nuestro país con un precio de 329 euros, y lo hace en varios colores PANTONE muy atractivos, como son Cosmic Sky, Chrysanthemum, Golden Cypress y Spellbound. Unos acabados que hacen de este teléfono un dispositivo realmente atractivo en las manos.

El nuevo Moto G86 Power | Motorola

Ficha técnica del Moto G86 Power

El nuevo teléfono que acaba de llegar a nuestro país, con ese apellido Power, es evidente que destaca por su gran capacidad para almacenar energía, y mantener encendido el teléfono durante muchas horas. Para ello cuenta con una de las baterías más grandes de esta gama, con una capacidad de 6720mAh, lo que según Motorola nos permitirá mantenerlo encendido hasta 53 horas con una sola carga completa.

Además, gracias a la tecnología de carga TurboPower de 30W de potencia, podemos obtener varias horas de funcionamiento con tan solo 30 minutos de carga. Por tanto la capacidad y autonomía de esta batería es uno de los aspectos que más van a valorar los consumidores a la hora de decantarse por un dispositivo como este en la gama media. Pero hay mucho más en este nuevo teléfono.

Ya que también presume de una pantalla de calidad, que cuenta con tecnología pOLED con resolución Full HD+ y una diagonal de 6,67 pulgadas. Esta tiene na tasa de refresco de 120 Hz, así como un nivel pico de 4500 nits de brillo, por lo que las prestaciones de este Motorola en términos de pantalla son verdaderamente sorprendentes y sobresalientes. A nivel de rendimiento, es también un móvil potente, teniendo en cuenta que se trata de un teléfono de gama media.

Ofrece un procesador MediaTek Dimensity 7300, que viene acompañado en este caso en su desembarco en España por hasta 24 GB de memoria RAM con la función RAM Boost activada, y con 512 GB de almacenamiento, lo que sin duda alguna es uno de los mejores aspectos de este terminal. En cuanto a su cámara de fotos, este nuevo Motorola viene con un sensor principal de 50 megapíxeles, acompañado a su vez por un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Delante, la cámara para selfies tiene una buena resolución de 8 megapíxeles.

Otros aspectos muy interesantes son un lector de huellas integrado en la pantalla pOLED. Así como conectividad Wifi 6 de gran velocidad, Bluetooth 5.4, NFC para hacer pagos en establecimientos, o conector USB tipo C. El sistema operativo con el que llega a España es Android 15, bajo la capa de personalización de Motorola, que a su vez cuenta con muchas funciones de IA. Desde luego una de las mejores apuestas del mercado de smartphones, ahora que volvemos al trabajo y los estudios.