Los iPhone 17 se presentarán el 9 de septiembre, ¿Qué esperar de ellos?

Tal y como se venía rumoreando desde hace unas semanas, Apple finalmente celebrará su Keynote más importante del año el próximo mes de septiembre. Ese día se espera que sean presentados los nuevos iPhone 17, una de las generaciones de los teléfonos de Apple más prometedoras, sobre todo si todas las filtraciones a las que hemos asistido se convierten en realidad. Ya que este año tendremos novedades notables en la gama, con dispositivos cuando menos sorprendentes.

¿Cuándo se presentan los iPhone 17?

Apple y Tim Cook, a través de sus redes sociales, han anunciado hoy que la Keynote de la compañía se celebrará el próximo martes 9 de septiembre. La imagen que acompaña al evento nos muestra una animación donde la manzana es la protagonista, eso sí, con unos tintes que parecen sacados de una cámara térmica, desde luego de la sensación de que hubiese sido reproducida de esta forma. Pero a día de hoy, no hay noticia alguna que sugiera una cámara de este tipo en alguno de los iPhone que están por conocer.

¿Qué esperamos de los nuevos iPhone 17?

Este anuncio no hace, sino confirmar la presentación de estos teléfonos justo cuando se especulaba, el mismo día exactamente. Y es que se espera que aunque este año sean de nuevo cuatro los teléfonos que lleguen al mercado por parte de Apple, estemos ante una de las gamas más novedosas de los últimos años. Sobre todo a nivel de diseño, ya que de los cuatro modelos, tres cambiarán su aspecto exterior.

Tendremos a los modelos Pro con un nuevo módulo de cámara, más grande, horizontal, al estilo de los teléfonos de POCO, y con una parte inferior en un tono de color diferente, con la manzana más grande y posicionada más abajo del terminal para compensar la presencia de este nuevo módulo de cámara. Por otro lado, también se espera el fin del modelo Plus, y su sustitución por parte del nuevo iPhone 17 Air. Este será el móvil más delgado y ligero de la historia de Apple, con un perfil de poco más de 5 mm, rivalizando directamente con el Samsung Galaxy S25 Edge. Y eso sí, un diseño que nos recuerda bastante a los Google Pixel.

Pero además esperamos mejoras en las cámaras de fotos, con tres sensores de 48 megapíxeles en los modelos Pro. También se espera que la pantalla del modelo estándar del iPhone 17 y el iPhone 17 Pro crezcan hasta las 6,3 pulgadas. Se había especulado con que estos modelos podrían llegar con carga inversa inalámbrica, pero parece que al menos no serán estos modelos los que la estrenen, todo apunta más hacia los iPhone 18.

Una de las grandes novedades será iOS 26, el nuevo sistema operativo que además estrena también una nueva nomenclatura para adaptarse al año en que será el principal sistema operativo. Por tanto, quedan menos de dos semanas para que Apple presente por fin los iPhone 17 en el que será sin duda uno de los eventos tecnológicos del año.