Huawei Mate XTs Ultimate Design, así es el nuevo teléfono triplegable de la marca

Sabemos que dentro de poco llegarán otros actores, con Samsung trabajando en su propio TriFold. Pero otra vez Huawei se adelanta a sus rivales, presentando su segunda generación de teléfonos con triple pantalla plegable. En este caso, el nuevo Huawei Mate XTs Ultimate Design.

Así es el Huawei Mate XTs Ultimate Design

Hablamos de un equipo que llega tras el éxito del Huawei Mate XT Ultimate Design y que mantiene la esencia del modelo original: smartphone que puede desplegarse hasta alcanzar el tamaño de una tableta.

La diferencia con su predecesor está en los detalles. Llega en acabados más cuidados, con versiones en rojo, negro, blanco y un nuevo tono púrpura, todos recubiertos de piel sintética para ofrecer un aspecto más premium.

Y sí, la pantalla del Huawei Mate XTs Ultimate Design sigue siendo la gran protagonista. En este caso estamos ante un panel principal alcanza las 10,2 pulgadas cuando está totalmente abierto, ofreciendo una experiencia cercana a la de una tableta.

El formato puede reducirse a 7,9 o 6,4 pulgadas según cómo se pliegue, para usarlo como móvil convencional o como una tableta. La gran novedad es la compatibilidad con stylus, por lo que podrás exprimir como nunca el potencial multimedia del Huawei Mate XTs Ultimate Design.

Características técnicas

Pasando al hardware puro del Huawei Mate XTs Ultimate Design, cuenta con el nuevo nuevo Kirin 9020, un procesador de desarrollo propio, además de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamient opara brindar la mejor experiencia.

Así es el Huawei Mate XTs Ultimate Design | Huawei

Huawei no descuida la fotografía, y el Huawei Mate XTs Ultimate Design ram suma una cámara ultra gran angular de 40 megapíxeles mejorada, y al que se le suma un sensor de 50 MP, y sensores gran angular y periscópicos de 12 MP. Cerramos con la batería, donde mantiene los 5.600 mAh de su predecesor y una carga rápida de 66W e inalámbrica de 50W.

Precio y disponibilidad

El Huawei Mate XTs Ultimate Design arranca en 17.999 yuanes, lo que equivale aproximadamente a 2.520 euros al cambio. De momento no está a la venta en Europa, pero su predecesor acabó aterrizando en el Viejo Continente a un precio de 3.499 euros. Así que es posible que este modelo llegue a España.