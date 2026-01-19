El futuro Redmi con batería de 9000mAh desvela su diseño

Sin duda es la tendencia más importante del mercado en la actualidad, esos móviles que llegan con baterías que en algunos casos, como el que nos ocupa ahora, llegan a ofrecer casi el doble de capacidad que el móvil medio. Y es que Redmi está más cerca de lanzar el que será el móvil de un fabricante de primer nivel con la batería más grande del mercado. Hablamos de un terminal de Redmi que apunta a contar con nada menos que 9000 mAh de capacidad, algo sin precedentes. Ahora ha desvelado su aspecto antes de presentarse.

Así se verá el espectacular Redmi Turbo 5 Max

El futuro teléfono de Redmi será toda una bestia de rendimiento, gracias a todo lo que hemos conocido hasta ahora de él. Ahora la propia firma china ha compartido imágenes desvelando su diseño a la vez que nos detalla algunas de sus características más importantes. Podemos ver que este teléfono tiene un diseño muy elegante, obviamente algo que nos transmite su módulo de cámara.

Este es muy parecido al del iPhone 17, en vertical con forma de pastilla, pero en este caso tiene una barriga bastante pronunciada. Podemos ver que la pantalla tiene unos biseles muy finos, mientras que la cámara frontal tiene una perforación especialmente pequeña respecto de lo que es habitual en muchos teléfonos. Las líneas son rectas, algo que notamos en su marco, al más puro estilo de los iPhone o Google Pixel.

Otra imagen ya nos muestra su interior, concretamente la enorme batería de 9000mAh con la que cuenta, que es uno de sus aspectos más atractivos. Con esta batería vamos a poder mantener el teléfono encendido entre dos y tres días si el uso no es muy intensivo. Otra de las características que ha confirmado Redmi para este teléfono es que no solo tendrá la batería más grande del mercado, sino también uno de sus procesadores más potentes.

Y es que contará con un procesador MediaTek Dimensity 9500s, el más potente y reciente de los procesadores del fabricante chino, que nos ofrece además la máxima potencia para juegos de alto voltaje en nuestros smartphones. Por lo que este teléfono no solo presumirá de mucha potencia bruta para mover tareas complejas, sino de muchas horas para hacerlo gracias al enorme potencial que brinda la batería de alta capacidad de este teléfono.

En las imágenes, este móvil ha aparecido en un único color Ocean Breeze Blue, que le sienta realmente bien y que seguro es uno de los más deseados por los consumidores. Es de esperar que este teléfono se presente muy pronto, y que en el futuro se convierta en uno de los móviles tope de gama de POCO en nuestro país, como ya suele ser habitual en la gama del fabricante, muy dado a este cambio de cromos entre diferentes mercados.