Filtrado el diseño del que habría sido el móvil más delgado de la historia de Xiaomi

A pesar de que los móviles ultradelgados no han tenido el beneplácito del público durante 2025, parece que van a seguir teniendo hueco en el mercado. Tenemos activos los modelos de Samsung y Motorola, mientras que Apple lanzará una segunda generación este año. Y sabemos que Xiaomi, de momento, no apostará por este segmento. De hecho, ya se ha filtrado su móvil ultra delgado, que sería sencillamente el Xiaomi 17 Air, pero en forma de prototipo, porque de momento no ha pasado de ahí, y de ser realidad, sería el móvil más delgado en la historia de la marca.

Se filtra su delgadez extrema

Sí, un smartphone cuanto más delgado mejor, el problema es que en algunos casos, a los consumidores no les convence este argumento de por sí, sino que debe venir acompañado de otros más sólidos para que la experiencia sea completa. Pero centrándonos en lo que hubiera sido el futuro móvil delgado de Xiaomi, ahora lo que sabemos es que hubiera sido un móvil tan delgado como los de sus competidores.

Ha sido el filtrador Bald Panda el que ha desvelado los detalles de lo que habría sido este teléfono, su diseño, a través de un prototipo, un dummy que recreaba el aspecto final de este teléfono. Como podemos ver, tiene un aire al iPhone Air, que a su vez lo tenía a los Google Pixel, con un módulo de cámara horizontal y de forma rectangular con esquinas redondeadas.

La parte trasera de este teléfono sería de cristal, y contaría con dos sensores de cámara, algo en lo que superaría al de Apple, y que precisamente es una de las quejas de los usuarios de Apple, la falta de varios sensores. En el vídeo que han adjuntado se puede observar que los dos sensores de cámara cuentan con una prominente barriga sobre la parte trasera del teléfono.

Y que su marco de metal esconde un grosor realmente delgado, de tan solo 5,5mm, prácticamente el mismo del iPhone Air, aunque 0,1 mm por debajo, técnicamente más delgado. Como veis, no hay logotipo de Xiaomi en el vídeo, sino que se muestra la inscripción de Master. Y es que parece que presuntamente se trata de un prototipo o unidad de pruebas de este modelo de cara a su lanzamiento.

Y la realidad es que por lo conocido hasta ahora, este teléfono sería una maravilla técnica en cuanto a prestaciones con un perfil tan delgado. Porque a diferencia de sus competidores, este tendría una batería muy grande, de 6000 mAh, más del doble de la del iPhone Air, así como una cámara de 200 megapíxeles y el procesador Snapdragon 8 Gen 5, el más potente del momento.

Por tanto habría sido un móvil ultradelgado con unas prestaciones de primer nivel. Pero parece que de momento Xiaomi ha preferido dejarlo en un cajón a la espera de una mejor acogida de este tipo de dispositivos. Samsung no renovará por una segunda generación a su modelo Edge, y parece que de momento solo apostará por ellos Apple.