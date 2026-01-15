El esperado primer smartphone de Ayaneo se retrasa, ¿hasta cuándo?

Hace unas semanas os contábamos que Ayaneo, líder indiscutible de la nueva ola de consolas portátiles Android y de emulación, había anunciado por fin su primer smartphone. Este ha generado mucho interés, pero parece que desde la firma están priorizando hacer las cosas bien sobre triunfalismos que podrían llevar a que el lanzamiento fuera fallido. Eso sí, que no cunda el pánico, porque parece que va a ser algo temporal, y hay una potencial nueva fecha de lanzamiento.

¿Qué ha pasado con la Ayaneo Pocket Play?

El lanzamiento de la campaña de crowdfunding de este smartphone, que se iba a llevar a cabo en Kickstarter, debería haber comenzado hace dos días, pero finalmente se va a retrasar. Y es así porque la compañía está siendo objeto de duras críticas por parte de sus seguidores, no por la calidad de sus consolas, que eso no está en duda, sino por la logística detrás de estas campañas de crowdfunding.

Porque las quejas giran alrededor de los retrasos en las entregas que están sufriendo aquellos que se han hecho con estas consolas a través de las campañas de Kickstarter o Indiegogo. Por eso, la propia firma ha anunciado en su sitio web oficial que ha detenido el lanzamiento de su primer smartphone, para parar, y poner orden en todas las campañas que están ahora enviando los dispositivos a sus compradores.

Han detallado el estado de cada una de las campañas de diferentes consolas, y han prometido que ahora su máxima prioridad es que las consolas que ya se han vendido a través de Kickstarter o Indiegogo estén lo antes posible en las manos de sus compradores. De hecho están tomando medidas drásticas, como hacer lanzamientos de productos simultáneos en China y a nivel global, para que no haya un desfase en la disponibilidad de las consolas. Y para conseguirlo todo necesitan que el lanzamiento de la esperada Ayaneo Pocket Play se retrase, ¿pero hasta cuándo?

Habrá que esperar unas semanas

En el comunicado oficial han asegurado que la campaña de crowdfunding de Ayaneo Pocket Play se retrasará hasta finales de este mes de enero o comienzos del próximo mes de febrero. Esto demuestra que el problema con los envíos de otros proyectos es realmente preocupante, hasta el punto de detener el lanzamiento del dispositivo más esperado de la compañía.

Al menos no habrá que esperar demasiado, y si has decidido, ya que quieres este primer smartphone de la compañía, al menos, aunque haya que esperar unas semanas, sabrás que a priori los plazos de entrega se cumplirán estrictamente y no como ha venido ocurriendo últimamente. Y es que de no resolver estos problemas logísticos, es muy posible que los consumidores no apuesten por su primer smartphone cuando llegue al crowdfunding como consecuencia de todas las dudas que han generado sus anteriores proyectos con las entregas.