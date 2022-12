Esos pequeños detalles de tu móvil que te sacan de quicio

¿Cuántas veces un detalle absurdo o ínfimo ha terminado sacándote de quicio cada vez que echabas la mano al móvil? Pues vamos a repasar unos cuantos de ellos, la mayoría de los cuales tiene que ver con un elemento del diseño que, una vez visto, no puedes dejar de ver, aunque otros tantos también son errores o elementos mal implementados.

El icono de Google Plus en Android

¿Por qué es tan grande? ¿Por qué? No es el único que se sale de lo normal (el de Amazon también tiene tela), pero es el que más molesta, no solo porque apenas se usa, sino porque se salta a la torera las reglas de diseño que marca el propio Google. Es una más de las razones por las que nadie usa esta red social en serio, seguro. Y hablando de iconos absurdos, Google, ¿por qué ahora tengo dos aplicaciones para ver mis fotos? ¡Aclárate!

El icono de la cámara de iOS 7

El cambio de Apple desde el skeumorfismo (la imitación de elementos reales como la textura del papel o del metal en sistemas operativos) a lo plano y minimalista no ha gustado a muchos y, aunque le sienta bastante bien en general al sistema operativo, tiene fallos de muy mal gusto. Como ese icono de la aplicación de fotografía que parece dibujado por un párvulo. Jonathan Ive, diseñador de Apple y padre del aspecto de sus productos más reconocidos, ha perdido un poco de su toque al dotar de colores chillones e iconos tan raros a iOS.

Los widgets de Android

Una de las grandes diferencias del SO de Google frente al de Apple es poder personalizar las pantallas principales del teléfono con accesos directos y widgets que muestren información directamente en pantalla. Es algo genial, pero su menú es un horror, no porque sea feo, sino porque encontrar un widget supone buscar entre otros tropecientos y perder el tiempo. Android necesita organizar mucho mejor estos elementos, porque no es normal que por cada aplicación haya siempre uno o dos widgets y que se acumulen hasta 10 o 12 pantallas con ellos.

El peso de fuente de iOS 7

Apple ama la Helvetica, esa fuente que ha caracterizado por mucho tiempo el diseño gráfico y demás. Introducirla en su sistema operativo es algo lógico, pero hacer que no se vea bien debería ser pecado. Por defecto, iOS 7 introduce letras muy finas y que sobre fondos claros no se ven del todo bien. Afortunadamente, existe la posibilidad de ponerlas en negrita.

¿Por qué todas las barras de búsqueda son diferentes?

Esto es un detalle que no comprendo y que muchos quizá no notáis porque, vale, es algo tonto, pero a mi me molesta mucho. En iOS 7, las principales apps de Apple tienen una barra de búsqueda superior y en todas y cada una de ellas es diferente. A veces aparece texto centrado, otras veces solo una lupa, otras veces aparece en un lado, otras hay un botón de cancelar al lado… Es una tontería, pero una vez lo notas, es imposible no darse cuenta de ello.

Es curioso que en Android también pase algo similar, pero con la barra de tareas: donde muchas apps han apostado por menús laterales, otras siguen teniendo desplegables.

Notificaciones que son publicidad

Existe una patología hoy en día que no existía hace una década: la comprobación compulsiva de notificaciones del móvil. Yo la sufro: cuando veo que hay algo en la barra de notificaciones, necesito quitarlo y que todo quede tranquilo. Imaginad mi irritación cuando una aplicación notifica algo y resulta ser publicidad. Muchas aplicaciones gratuitas de Android se pasan de la raya en este sentido. Mi recomendación es desinstalar la aplicación y buscar el nombre del creador para hacerle vudú. Si no eres tan radical, hay aplicaciones para bloquear esto. Google está trabajando por prohibir estas prácticas invasivas, pero las cosas de palacio van despacio...