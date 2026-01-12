Zara revoluciona la compra online con un probador virtual con IA: Así funciona

Llega a España el probador con Inteligencia Artificial de Zara, una herramienta integrada en su aplicación móvil que pretende revolucionar la experiencia de compra online. Se trata de una novedad que permite a los usuarios comprobar cómo les queda las distintas prendas de ropa antes de comprarlas.

Con esta estrategia, Inditex pretende atender las demandas de experiencias personalizadas, eliminar la incertidumbre dentro del entorno de compra online y reducir las tasas de devolución, uno de los mayores problemas que encuentran las plataformas hoy en día.

El probador virtual de Zara utiliza IA generativa para crear una simulación realista de cómo se verían los clientes vistiendo las prendas seleccionadas del catálogo. El sistema crea un avatar personalizado y muestra una imagen estática y una recreación en movimiento en 360 grados.

Al utilizar una tecnología basada en inteligencia artificial, los usuarios deben aceptar un consentimiento de uso de imágenes personales y de su consecuente tratamiento de datos.

¿Cómo funciona?

Se trata de un sistema fácil de utilizar. Para ello, primero debes asegurarte de que tienes instalada la última versión de la aplicación móvil oficial de Zara. Una vez dentro del catálogo, debes elegir una prenda y pulsar sobre la opción 'probar' visible en la esquina izquierda de la imagen del producto.

La primera vez que utilices esta función la aplicación te solicitará una fotografía de tu rostro en formato selfiey otra en de cuerpo completo. Estas son las imágenes que se utilizarán para crear tu avatar personalizado, por lo que desde la app, se recomienda que utilices imágenes con buena iluminación y calidad para obtener un resultado fiel a la realidad.

Una vez has configurado el perfil y has elegido las prendas que te quieres probar, selecciona 'crear look'. Una vez listo, podrás consultarlo en el apartado 'ver mis looks' y además, quedará almacenado en el apartado personal 'mis looks' para recurrir a ellas en futuras ocasiones.