Utilizamos la IA a diario aunque no nos damos cuenta, según Samsung

Que la IA está presente cada vez más en nuestras vidas es algo obvio, pero que la utilizamos mucho más de lo que creemos es algo que comienza a ser una realidad. Al menos así lo ha constatado Samsung, que ha realizado una encuesta entre sus usuarios para conocer hasta qué punto estos se encuentran enganchados a la IA en un mayo o menor grado. Y como todas las adicciones, o ciertos vicios, no queremos decir ni mucho menos que esto lo sea, los usuarios reconocen usar menos la IA de lo que realmente lo hacen.

La IA ya es Esencial para nuestro día a día

Samsung describe a la IA como una revolución invisible que poco a poco se está apoderando de nosotros en el buen sentido. Ya no hablamos de futuro, sino de un presente donde la inteligencia artificial ya es una parte importante de nuestras vidas. La mayor conclusión a la que llega el estudio de Samsung es que mientras la inmensa mayoría de usuarios ya depende de ella a diario, son muy pocos los que realmente son conscientes de que la están utilizando.

La IA de Galaxy AI en su gama media | Samsung

El estudio ha sido realizado por Talker Research para la firma coreana, y ha constatado que el 90% de los usuarios estadounidenses utiliza todos los días funciones de IA, independientemente de que sea en el smartphone o en otro dispositivo. Pero lo más sorprendente es que de todos ellos, solo el 38% es consciente de ello, de que hace un uso diario de la IA y que, por tanto, está enganchado en mayor o menor medida a ella. Según este estudio, existe cierta ceguera tecnológica que lleva a los usuarios a vivir experiencias de IA que son invisibles para ellos, porque como se han integrado en el día a día de manera fluida y natural, estas funciones no dan la sensación de estar utilizando una inteligencia artificial.

El 51% de los encuestados ha asegurado que no utilizan funciones de IA en absoluto. Pero la realidad es muy distinta, porque cuando a estos se les mostraron funciones que utilizan la IA, el 84% tuvo que reconocer que la usa a diario en base a esas funcionalidades. Y es que el estudio hace hincapié en que la mayoría de usuarios considera IA a los chatbots y la robótica, y no es así, porque hay otras muchas funciones que se alimentan de ella.

Así, pudieron constatar que las funciones con IA más utilizadas son las alertas meteorológicas inteligentes, que son utilizadas por un 42%. Así como el filtrado de llamadas y detección de spam utilizado por un 35%. El autocorrector y texto predictivo usado por un 34%, o el brillo automático de pantalla, utilizado por el 25% de los usuarios. Estas funciones no estarían normalmente entre las que consideramos de IA; pero sí que están alimentadas por ella de alguna manera.

Según el estudio, aquellos usuarios que sí son conscientes de su uso de la IA en el smartphone comparten que tienen una mayor calidad de vida. Los beneficios incluyen mejoras tangibles en la creatividad, la productividad, la salud física e incluso en las relaciones sociales, al facilitar la comunicación y la gestión del tiempo. Y un detalle curioso, ya que el encuestado medio ha compartido con Samsung que cree que el uso de los smartphones tradicionales tiene los días contados, porque creen que en tres años nuestra interacción con ellos será totalmente diferente.