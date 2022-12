Tener Windows XP será un grave riesgo en unos meses

Windows XP dejará de actualizarse el 8 de abril de 2014, al igual que Office 2003, a pesar de que todavía se usa en el 31,4 % de ordenadores de todo el mundo, en una decisión que viene anunciándose desde 2008 pero que, hasta ahora, Microsoft no se había decidido a llevar a cabo. Se acaban las correcciones de errores para el XP Service Pack 3, la compatibilidad con los periféricos más modernos y, sobre todo, las actualizaciones de seguridad.

Ya no habrá ningún tipo de soporte técnico oficial para XP, en un paso de la compañía para que los usuarios utilicen alguna de sus versiones recientes, como Windows 7 (el único que supera a XP en implantación) o Windows 8.1, que recupera el clásico botón de Inicio, pero que cuesta 119 euros, algo totalmente opuesto al cambio de política de Apple con la gratuidad de OS Mavericks (también es cierto que hasta ahora había que pagar anualmente por la renovación, comparado con la longevidad de los productos de Microsoft).

Aquí van tres preguntas clave para que la transición no sea tan traumática

¿Puedo seguir usando mi ordenador si no lo actualizo?

Por supuesto, aunque estamos hablando de un sistema operativo muy antiguo (Microsoft retiró el soporte al XP Service Pack 1 en 2008 y al XP Service Pack 2 en 2010), que se ha mantenido gracias a usuarios que utilizan el ordenador para funciones básicas y empresas que no han querido actualizar el 'software' para utilizar sus programas. También gracias al fallido Windows Vista (2006) y al auge inicial de los 'neetbooks', que requerían un sistema operativo menos potente.

Puedes esperar un milagro y hacer caso a los rumores que dicen que no se va a dejar tirados a casi 500 millones de ordenadores, pero ten en cuenta que la muerte de XP estaba programada para 2012, por lo que si sigues usando tu PC extrema la precaución con los contenidos que instalas o descargas y haz una copia de seguridad con todos tus datos por lo que pueda pasar.

¿Qué problemas puedo tener a partir de abril de 2014?

Tu ordenador, además de no estar preparado para programas que hace una década no existían, puede ser objeto de ataques informáticos y virus que no tendrán ningún tipo de parche. Más de un 30% de cuota de mercado es un objetivo demasiado suculento para los ciberdelincuentes, que solamente tendrán que fijarse qué vulnerabilidades está solucionando Microsoft en versiones posteriores para atacar por ese punto débil a los equipos con la versión de Windows más longeva. Entre julio de 2012 y julio de 2013 se recogieron 45 amenazas para XP y 30 coincidían con las versiones de Windows 7 y 8, tal como recoge este blog de Microsoft.

Si esto no te ha convencido para renovar tu software cuenta también con que la compañía no ofrecerá soporte ni gratuito ni de pago a estos usuarios. Aunque también hay que valorar que la actual es una situación atípica para Microsoft por el éxito de XP, ya que cuando finiquitó Windows 2000 (que fue un fiasco) hace tres años esta versión tenía una presencia residual que no llegaba al 1%.

¿Es mi ordenador demasiado viejo para otra versión de Windows?

En este enlace de Microsoft puedes consultar si tu equipo reúne las características para actualizar a la última versión de Windows. En el caso que tengas que adquirir un equipo nuevo puedes elegir alguno más adaptado al universo táctil, al ecosistema de aplicaciones en la nube y a las redes sociales, como el híbrido Surface 2, que muestra el camino que quiere indicar al resto de los fabricantes.

Por su parte, compañía de Redmond también ha querido ofrecer una pequeña guía para ayudar al usuario a comprar un “magnífico y económico” equipo a sus usuarios que lo necesiten.