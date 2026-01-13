ACTUALIZACIONES
Spotify da un paso más como red social: música en directo, chats y sesiones compartidas
Con esta nueva herramienta Spotify pretende generar mayor interacción y reforzar el perfil social de la plataforma.
Spotify es una de las plataformas de música más utilizadas en todo el mundo y comienza este 2026 anunciando dos actualizaciones muy esperadas por muchos usuarios.
Tras el éxito de la sección de mensajes con la que alrededor de 40 millones de usuarios han enviado cerca de 340 millones de mensajes desde su lanzamiento el año pasado, la compañía apuesta por dos nuevas actualizaciones con las que pretende reforzar su perfil social.
Los usuarios de móvil ya podrán acceder a la función 'actividad de reproducción', una opción que estaba disponible solo en la versión para ordenador. Esta se encuentra dentro de la sección de mensajes de Spotify, un espacio antes reservado para compartir canciones que ahora da un paso más allá y permite que los usuarios puedan ver en tiempo real qué canción reproducen sus contactos.
Cada usuario puede elegir si quiere mostrar lo que está escuchando, así que si esta función está activada, se mostrará un pequeño texto con la canción reproducida por tus contactos en ese momento. En el caso de que el usuario no esté escuchando nada, la aplicación mostrará lo último reproducido.
Para activar o desactivar la función debes dirigirte al menú lateral y acceder a 'Configuración y privacidad' y pulsar en 'Privacidad y Social'. Ahí verás la opción 'Actividad de reproducción' que podrás activar o desactivar.
Pulsando sobre la canción que está reproduciendo tu contacto podrás reproducir ese mismo tema en tu propio dispositivo, guardarlo en tu biblioteca o incluso reaccionar a ella con una serie de emojis.
Pero esta no es la única actualización por la que apuesta Spotify. A ella se le suma otra función, la de 'solicitar unirse a una Jam' directamente desde el chat. Esto permite escuchar música compartida y en tiempo real con otros usuarios y añadir canciones a una cola compartida.
Desde esta misma sección de Mensajes de Spotify, los usuarios podrán enviar una solicitud para colaborar en la sesión grupal y el destinario podrá aprobar o rechazar la solicitud. Pero en este caso existe un matiz, solo los usuarios Premium pueden crear una Jam, a pesar de que cualquier usuario puede unirse a la sesión siempre y cuando haya sido iniciada por un suscriptor de pago.
Ambas novedades ya se encuentran disponibles tanto para dispositivos iOS como Android.
