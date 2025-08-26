Refresca los conocimientos de los peques antes de volver al cole con estas fichas online

Ya queda muy poco para el regreso a las aulas, y es el momento perfecto para hacer repaso de los conocimientos adquiridos durante el curso pasado, para que la vuelta al cole no sea tan traumática. A continuación, te contamos cómo Edufichas puede ayudar a los más pequeños en este propósito.

Ponte al día con las clases con Edufichas

Después de un largo verano en el que la prioridad de los estudiantes es descansar y divertirse, llega el momento de ponerse las pilas y prepararse para el inicio del nuevo curso. Aunque muchos han optado por los cuadernos de verano, es importante hacer un repaso para ponerse al día con lo aprendido anteriormente y que la vuelta no sea una auténtica cuesta arriba.

Así es la web de Edufichas.com | TenoXplora

Para ayudarnos en esta tarea podemos además recurrir a plataformas educativas como Edufechas.com, una herramienta online, la cual está orientada a contribuir en el aprendizaje de los más pequeños. No solo en el aula, también desde casa, ya que se trata de una herramienta ideal para la realización de actividades durante las vacaciones. Su gran atractivo lo encontramos en la gran variedad de recursos y actividades a los que podemos acceder de forma gratuita. Dividida en varias áreas, en las que se incluyen fichas, cuadernos y actividades imprimibles, las cuales están disponibles para niños de todas las edades.

La web es intuitiva y sencilla, desde el menú principal podemos explorar las diferentes categorías, donde tenemos la opción de elegir la materia que queremos repasar, como matemáticas, lenguaje o inglés entre otras. Dentro de cada una de las secciones encontramos una amplia selección de fichas, así como cuadernos completos para la descarga en formato PDF. Los cuales no solo podemos descargar, también podemos imprimirlos, lo cual no nos supondrá ningún coste.

Así podemos encontrar de forma rápida de forma específica la que estamos necesitamos, lo cual permite reforzar aquellos contenidos que nos cuestan más y nos son más difíciles de asimilar. O con los que necesiten un mayor apoyo.

Usarlo no tiene ninguna complicación.

comenzamos seleccionando la ficha o cuaderno deseado.

deseado. Hacemos clic en el enlace de descarga,

Elegir la ruta en la que se guardará el archivo en nuestro ordenador o dispositivo.

en nuestro ordenador o dispositivo. De manera que podemos abrirlo directamente en formato digital y editarlo con la herramienta indicada para ello. O bien imprimirlo en papel.

Son muchas las categorías las que podemos encontrar además de las asignaturas, encontramos otras más lúdicas como cuentos, pasatiempos e incluso horarios de trabajos para ayudarnos a organizar las sesiones de aprendizaje de los más pequeños. Solo accediendo a través de su página web o pinchando en el enlace. La web permite no solo descargar cuadernos completos, también podemos hacer lo propio con fichas individuales, lo cual nos da una idea de lo flexible que es la app y cómo podemos adaptar su uso a nuestras necesidades y el ritmo de cada estudiante. Unas actividades altamente recomendadas por sus usuarios, hacen de estas actividades son una experiencia más motivadora y variada a la hora de ayudar en el aprendizaje.