¿Qué es la amnesia digital? Riesgos y ejercicios para evitarla

¿Te sabes el número de alguien de memoria o dependes totalmente del móvil? Si te pasa lo segundo, no estás solo. Cada vez más personas delegan su memoria diaria en el teléfono, y eso es justo lo que se conoce como amnesia digital.

Este fenómeno aparece cuando dejamos de esforzarnos por recordar información básica porque sabemos que el móvil lo hará por nosotros. Contactos, citas, direcciones, contraseñas o incluso tareas simples quedan almacenadas fuera del cerebro. El problema no es usar tecnología, sino usarla para cosas que nuestra memoria puede gestionar sin dificultad.

Los especialistas señalan que esta costumbre reduce la confianza en nuestras propias capacidades mentales, algo llamado metacognición. Cuanto más confiamos en el móvil para recordar, menos creemos en nuestra memoria. Además, Internet funciona como una “memoria experta” siempre disponible, lo que refuerza esa dependencia.

Del GPS a las pantallas y los auriculares; cómo la vida digital está cambiando nuestros sentidos | Pixabay

Algunos estudios van más allá y relacionan el uso constante del GPS con una menor activación del hipocampo, la región del cerebro encargada de la memoria y la orientación. Incluso cuando conocemos el camino, preferimos que el móvil piense por nosotros.

¿Significa esto que debemos dejar la tecnología? No. La clave está en el equilibrio. Memorizar datos sencillos, orientarte sin GPS cuando puedas o no apuntarlo todo ayuda a mantener la mente activa. El móvil es una gran herramienta, pero no debería sustituir a tu memoria.