¿Podría WhatsApp limitar el número de mensajes al mes?

WhatsApp es la aplicación móvil de mensajería instantánea más utilizado en todo el mundo, y ahora, Meta, la empresa detrás de la app, está probando un nuevo sistema de limites mensuales de mensajes.

Se trata de una novedad pensada para frenar el Spam y los mensajes masivos no deseados. WhatsApp asegura que el usuario promedio no notará el cambio pero sí afectará a quienes envían muchos mensajes sin interacción o usa la app con fines promocionales.

Chat de WhatsApp | TecnoXplora

La idea es establecer un tope en la cantidad de mensajes enviados a contactos desconocidos. Solo se contabilizarán aquellos que no reciban respuesta, pero los que se envíen a contactos ya guardados en la agenda quedarán excluidos del límite

La compañía no ha revelado todavía la cifra exacta de mensajes disponibles. Estas pruebas se están realizando en algunos países, pero no existe todavía fecha de implementación a nivel global.