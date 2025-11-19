Google lanza en España Gemini 3, su IA más potente

La competencia por contar con la IA más potente y accesible para millones de usuarios no decae. Ahora es el gigante tecnológico Google el que ha lanzado la nueva versión de su IA, denominada Gemini 3, que promete ser mucho más potente que los anteriores modelos, y sobre todo más inteligente, siendo más consciente que nunca del entorno y contexto en el que conversamos con ella. Una serie de novedades que ya podemos disfrutar en España, sobre todo si contamos con un plan de suscripción Pro.

Todo lo que ofrece el nuevo Gemini 3

Esta IA ahora es más comprensiva que nunca, porque es capaz de entender mejor el ambiente que le rodea, lo que le dota de un contexto único en cada conversación. Esto es posible gracias a que su carácter multimodal le permite procesar y razonar con texto, imágenes, vídeo, audio y código de manera simultánea. De tal forma que es capaz de generar mejores respuestas.

Por ejemplo, podrás mejorar la búsqueda y ayuda visual, analizando una imagen o vídeo, para darnos consejos sobre cualquier temática que le preguntemos. Las respuestas ahora son mucho más directas, en lugar de dar rodeos, irá al grano de lo que queremos escuchar de la IA. Las capacidades agénticas son más patentes que nunca en esta nueva versión. Ya que ahora la IA puede tomar la iniciativa para realizar tareas más complejas de manera autónoma.

Se comportará como un agente personal que hace muchas tareas por nosotros en segundo plano, algo que notaremos sobre todo en la web. Por ejemplo, buscando en vuelos, hoteles o coordinando fechas en la web para encontrar nuestro mejor itinerario al destino preferido. Pero la gran novedad es que todo esto se extenderá también a nuestros móviles gracias al asistente de Google con gemini que se está extendiendo cada vez en más smartphones.

El buscador de Google ahora también es más inteligente que nunca, gracias a la integración total de Gemini 3. El modo IA ahora nos permite visualizar gráficos al instante relacionados con las búsquedas que hacemos, para ilustrar mejor y de manera interactiva los resultados. La interfaz generativa no es otra cosa que dotar a las respuestas de gráficos y experiencias visuales interactivas, que mejorarán nuestra comprensión de los resultados.

Si quieres probar ya este modo, puedes hacerlo en España, porque Gemini 3 Pro ya está disponible en la aplicación de Gemini si seleccionamos el modelo Pensando. Además, las conversaciones temporales nos permiten tener conversaciones rápidas que no se guardarán en el historial ni se usan para entrenar el modelo, ideal para consultas privadas o ideas puntuales, y también para no engordar la lista de conversaciones, algo que puede terminar por convertir nuestro Gemini en un auténtico cajón desastre.

Al final las novedades que llegan a la IA no son algo tan tangible como una función novedosa, sino que podemos notar su incidencia con el uso diario de la IA, solo así podemos apreciar cómo la forma de pensar y razonar de la IA no solo es más rápida, sino sobre todo más consciente del entorno y el contexto que le rodea, que es lo que diferencia a la IA de cualquier otra experiencia tecnológica, y que Google sigue empeñada en revolucionar.