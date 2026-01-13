Esta presunta multa de la DGT es una estafa: así puedes desenmascararla

La ciberdelincuencia no descansa ni en fiestas, son muchos los usuarios que están recibiendo a través de mensajes SMS la notificación de una multa de tráfico. Algo debe hacernos sospechar, ya que se trata de un nuevo fraude, te contamos en qué consiste y cómo actuar al respecto.

No caigas en la trampa

Estamos acostumbrados a recibir mensajes con todo tipo de ofertas y notificaciones, pero los que más nos alarman en los que aparecen palabras como DGT, Agencia Tributarias o alguna entidad bancaria. En lugar de entrar en pánico, debemos mantener la mente fría y antes de proceder al pago que nos reclaman es necesario llevar una serie de comprobaciones.

Así es la nueva estafa | TecnoXplora

En primer lugar, lo que debemos saber es que la Dirección General de Tráfico, no notifica sus amonestaciones a través de este método, bien envía carta certificada o a través de notificaciones en su aplicación Móvil, desde la cual, podemos comprobar si tenemos alguna sanción pendiente e incluso realizar el pago de forma segura.

Si no conocemos esta información, es probable que al ver el mensaje tengamos curiosidad de ver que se trata. Antes de pinchar en el enlace es conveniente copiarlo y pegarlo. Para copiar el enlace, mantén pulsado sobre el vínculo para copiar en enlace y pégalo en otra app, por ejemplo, como las de mensajería. Es posible que nos llevemos una grata sorpresa al comprobar que el enlace nada tiene que ver con la DGT,

En este caso, al pegarlo verificamos que la URL nada tenía que ver con la sede oficial. El dominio contenía caracteres extraños, aleatorios, aunque puede que contenta palabras clave como DGT o multa, algo que además debemos obviar. Con lo que la estafa quedaba al descubierto.

Otra opción es entrar a entrar desde un entorno seguro, para comprobar la autenticidad de la web, aunque en algunas ocasiones, podemos llegar a pensar que estamos frente a la página original, ya que han usado los logos, la tipografía y los colores, incluso puedes ver el candado de seguridad (HTTPS) junto a la dirección. Aunque esto último no significa que sea una página legal, simplemente que estamos ante una conexión cifrada.

Llegados a este punto, si nos preocupa tener pendiente una multa de tráfico, es importante, no acceder a través del enlace que nos suministran. Si no entrar en la página de la DGT a través de una página nueva en el navegador y acceder con un método seguro, como Cl@ve, a su oficina virtual, donde podremos llevar a cabo las comprobaciones pertinentes.

En resumidas cuentas, si te encuentras frente a uno de estos mensajes, lo primero es nunca pulsar sobre este de forma directa, comprueba previamente el enlace, desconfía, si no termina en .gob/.es. Comprueba de forma oficial la sanción a través de su web o con la ayuda de la app móvil, si has sido amonestado, esta sanción aparecerá allí, donde además puedes realizar el pago de una forma rápida y sencilla