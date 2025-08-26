Documentos de Google; crea y edita tus documentos sin conexión con esta extensión

Cada vez es más habitual trabajar con los archivos en línea, de este modo podemos editarlos en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo en el que podamos acceder a nuestra cuenta. Aunque existen otras opciones para trabajar con nuestros documentos como hacerlo sin conexión, para lo que podemos usar una extensión de Chrome.

Trabaja en tus documentos de Google sin conexión

La forma en la que trabajamos ha ido cambiando en los últimos años y esto es gracias a la app online. Además de no ocupar sitio en el disco duro y no tener necesidad de instalarlas, permiten al usuario trabajar de forma remota y acceder a los documentos en cualquier momento. Del mismo modo que podemos compartir y editarlos de forma cooperativa. Aunque no es lo normal, pero podemos encontrarnos en lugares y situaciones en las que no tenemos cobertura. Esto es común cuando viajamos, no tenemos acceso a una red Wifi o si nos quedamos sin datos móviles. Para seguir trabajando, aunque no dispongamos de conexión, podemos optar por usar una extensión de Google que permite consultar, editar y crear documentos sin conexión.

El navegador de Chrome tiene su base Chromium, que se caracteriza por ser un software libre y que muchos desarrolladores utilizan para crear aplicaciones y funcionalidades, para los navegadores basados en este código. Es por ello, que podemos encontrar miles de extensiones con las que añadir funcionalidades al navegador, entre las que se encuentra documentos de Google sin conexión. Está disponible para su instalación en la tienda de aplicaciones de Chrome a la que podemos acceder pinchando en el enlace

Una vez instalada la extensión y antes de empezar, debemos completar un paso importante que consiste en habilitar el acceso sin conexión en la app de Google Drive. Esto debemos hacerlo mientras estamos conectados a Internet.

y antes de empezar, debemos completar un paso importante que consiste en Esto debemos hacerlo mientras estamos De manera que debes abrir Google Drive e ir a los ajustes de configuración.

Pulsa sobre la rueda dentada para acceder a estos.

para acceder a estos. En el menú desliza las opciones hasta localizar “sin conexión” y marcar la casilla.

y marcar la casilla. De este modo tendremos acceso a los documentos.

Para editar contenido, a partir de ahora solo tenemos que iniciar sesión en el navegador, si no lo has hecho previamente, y abre la aplicación que necesites de Google sin ejemplo, por ejemplo, Documentos. Esto convierte a Google Chrome en un editor de texto, incluso aunque no tengas conexión.

Para que tus documentos importantes estén disponibles siempre y de forma automática, es importante fijarlos dentro de Drive. Algo que haremos, simplemente, pulsando con el botón derecho del ratón sobre los documentos o carpetas y pulsando la opción “Acceso sin conexión” o “disponible sin conexión".. Además, esta extensión tiene una particularidad, que añade opción de edición, la cual nos permite copiar, cortar y pegar, contenido entre los diferentes editores de Google, el cual añade opciones en el botón de derecho cuando trabajamos con la extensión activada.