¿Cuáles son los principales algoritmos que deciden qué ves en redes sociales?

Los contenidos que vemos en redes sociales están seleccionados por algoritmos inteligentes de recomendación que analizan nuestro comportamiento para mostrarnos lo que nos puede interesar. Se trata de un conjunto de reglas y procesos matemáticos que que clasifican y priorizan distintos contenidos de forma personalizada. Se distinguen distintos tipos de algoritmo.

Los algoritmos de engagement son aquellos que priorizan contenido según la interacción es las distintas publicaciones, es decir, priorizan aquellas con más likes, comentarios o tiempo de visualización. Por su parte, los algoritmos de filtrado colaborativo son aquellos que recomiendan contenido basándose en los gustos similares de otros usuarios.

Los algoritmos de filtrado por contenido analizan palabras, etiquetas y características de cada publicación y te sugieren elementos similares a los que te gustaron en el pasado, mientras que los algoritmos de aprendizaje automático (conocidos como Machine Learning) son los que combinan datos de comportamiento, interacciones, contexto y tendencias para hacer predicciones y anticipar intereses.

Las redes sociales utilizan algoritmos de refuerzo, aquellos que entrenan al software según interactúas. También un sistema de ranking, que organiza el conjunto de contenidos y te muestran primero lo más relevante según tus gustos.

Al final, todo lo que consumimos en redes sociales está personalizado y diseñado para captar nuestra atención.