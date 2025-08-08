Así es la app que te indica dónde vas a tener sombra

Entre las numerosas aplicaciones que ayudan a planificar actividades al aire libre, Shade Map se ha convertido en una de las más útiles. Esta herramienta gratuita, basada en Google Maps, permite saber cómo incide la luz solar en cualquier lugar del mundo y en distintos momentos del día. Su uso no solo es práctico para quienes buscan sombra en paseos o eventos al aire libre, sino también para arquitectos, urbanistas y personas interesadas en analizar la exposición solar de edificios y espacios públicos.

Su funcionamiento es muy sencillo. Solo hay que seleccionar un punto en el mapa y ajustar la hora para comprobar cómo cambian las sombras a lo largo del día. En las zonas urbanas, la app utiliza modelos 3D de los edificios de Google para mostrar con precisión las áreas iluminadas y sombreadas, aunque en regiones rurales o remotas esta función no está disponible.

Además, Shade Map permite personalizar la visualización cambiando entre modos 2D y 3D, consultar las horas de sol, revisar promedios anuales de luz o aplicar distintos estilos de mapa. Algunas de estas funciones avanzadas están reservadas para la versión de pago, pero la versión gratuita ya resulta muy completa para la mayoría de los usuarios.