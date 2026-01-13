Apple apuesta por la salud de sus usuarios con cuatro novedades en Apple Health

2026 llega con cambios en Apple Health, un proyecto en el que la compañía lleva tiempo trabajando. Se trata de una de las actualizaciones más grandes basada en cuatro novedades, que está prevista para coincidir con el lanzamiento de iOS 26.4.

Una de las novedades en las que Apple está trabajando es elcon el objetivo de simplificar la navegación y la visualización de los datos, reorganizar las categorías y modernizar su apariencia.

Este nuevo diseño permitirá el desarrollo de otras funciones, como el seguimiento de la alimentación. Esto consistiría en un sistema completo para registrar comidas, calorías y nutrientes que además se apoyaría del uso de inteligencia artificial para facilitar el monitoreo diario de la dieta de sus usuarios.

Apple Health | Apple

Apple también está estudiando el lanzamiento de un servicio premium con contenidos en vídeo, siguiendo el ejemplo de Fitness+. Estos vídeos los crearían médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, expertos en sueño y profesionales de la salud mental y proporcionarían recomendaciones basadas en los parámetros registrados por el iPhone y el Apple Watch.

Pero Apple no deja atrás la Inteligencia Artificial, y otra de las novedades consistiría en un agente de salud que gracias a la IA podría ser capaz de analizar los datos recogidos y ofrecer asesoramiento personalizado.

Este agente estudiaría los entrenamientos, hábitos diarios, métricas de sueño y los registros de alimentación para sugerir mejoras adaptadas a cada usuario. Incluso está estudiando la viabilidad de incorporar una función avanzada que permita grabar los ejercicios con el móvil para analizar la técnica y corregir errores en tiempo real.

Aunque aun debemos esperar para que estas funciones estén disponibles en la app Salud, se trata de transformar la herramienta haciéndola más completa y accesible y apostando siempre por mejorar el bienestar de sus usuarios.