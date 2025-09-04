Yale lanza Linus L2 Lite: una cerradura inteligente más fácil y accesible

Aunque hay que tener en cuenta estos detalles antes de elegir una cerradura inteligente, es un invento de lo más práctico. Y Yale, uno de los fabricantes más populares en el sector, acaba de presentar un nuevo modelo: Linus L2 Lite, una cerradura inteligente muy fácil de utilizar.

Como explica el fabricante en la nota de prensa publicada, es su cerradura inteligente más accesible y fácil de usar hasta la fecha. Diseñada para hacer que el acceso al hogar sea más rápido, seguro y sencillo para todos.

Así es la nueva cerradura inteligente de Yale

Un equipo con un diseño agradable y que, al estar montado en el interior, la cerradura no es visible desde fuera, lo que la convierte en una barrera eficaz contra intentos de robo.

Una de las principales bondades de la cerradura inteligente Linus Smart Lock L2 Lite es que incorpora la nueva tecnología KeySense. De esta manera, con solo pulsar brevemente un botón, podrás abrir la puerta de su casa desde el interior, y si mantienes el botón pulsado un poco más, esta se cierra automáticamente al salir de casa con un retardo personalizable.

Y en el exterior, la función de desbloqueo automático utiliza la ubicación de tu teléfono para desbloquear la puerta cuando te acercas. Perfecto por si vas cargado con la compra de la semana.

Uso de la Linus Smart Lock L2 Lite | ADSLZone

Además, hemos tenido la oportunidad de probar el producto durante su presentación en la IFA de Berlín y pinta muy bien. Por ejemplo, vas a poder añadir un teclado inteligente (Smart Keypad) de Yale, para que los más pequeños de la casa abran mediante código o huella dactilar, y dejar de preocuparse por la pérdida u olvido de llaves.

Y, por si no fuera suficiente, la app Yale Home permite configurar notificaciones en tiempo real para saber exactamente cuándo llega a casa una persona específica, ofreciendo así mayor tranquilidad a los propietarios, estén donde estén.

La guinda del pastel la pone el hecho de que la Yale Linus Smart Lock L2 Lite es una cerradura muy fácil de instalar. Su diseño es elegante y se adapta a la mayoría de las puertas sin necesidad de taladros ni una instalación profesional.

Linus Smart Lock L2 Lite | Yale

Por último, además de usar la app oficial de Yale, decir que la cerradura Linus Smart Lock L2 Lite también es compatible con Matter a través de Thread, lo que garantiza una integración perfecta con Alexa, Google Home, Apple Home y Samsung SmartThings.

La nueva cerradura inteligente Linus Smart Lock L2 Lite de Yale estará disponible el 3 de diciembre por un precio de venta recomendado de 139 euros en la página oficial del producto y en tiendas seleccionadas.